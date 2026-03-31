España 0-0 Egipto: Un peligroso empate que refleja el abismo entre los titulares y suplentes de la 'Roja’

El RCDE Stadium acogió el España - Egipto, último partido amistoso del parón internacional de marzo. La Selección española de Luis de la Fuente quedó lejos de su mejor versión y no pudo pasar del empate ante una Selección de Egipto que supo sufrir con un hombre menos en los últimos minutos

La Selección española concluyó el parón internacional de marzo en el RCDE Stadium ante Egipto. Luis de la Fuente optó por introducir hasta diez caras nuevas en su once, en una noche donde ‘La Roja’ quedó muy lejos del nivel mostrado ante Serbia.

Los siete cambios realizados por España en la segunda mitad no pudieron arreglar un pésimo partido, que se puso de cara con la expulsión de Fathy en los minutos finales. La Selección sufrió la dependencia de Rodri y Pedri, y la pagó con el primer puesto del ranking FIFA.

España sufre sin Rodri ni Pedri

Comenzó el encuentro de forma vertiginosa, con una Selección española que disfrutó de las tres primeras grandes ocasiones en tan solo 5 minutos de juego. Aun así, el combinado egipcio no iba a amedrentarse, y buscando el error rival quisieron sorprender al contragolpe.

Poco duraría el arreón inicial de ‘La Roja’ que, llegado al primer cuarto de hora, empezaron a verse en apuros ante algunos de los ataques egipcios. El partido entraba en un punto muerto con reparto equitativo de la posesión.

Cuando llegaba la media hora de juego, Egipto tuvo su mejor ocasión. Ataque prometedor de ‘Los Faraones’ que acababa en las botas de Marmoush. El delantero del City no se lo pensaba y mandó un derechazo desde la frontal sobre la portería de Raya, el intento impactó directamente contra el palo derecho del guardameta para alivio local. Crecía la Selección de Egipto que se sentía cómoda en el encuentro, mientras que España sufría al no disfrutar de toda la posesión deseada.

Enfadado Luis de la Fuente con la imagen de su equipo, pronto puso a mover el banquillo, donde Rodri parecía ser la clave del encuentro, donde España, sin Pedri ni el jugador del City, había perdido control en la medular.

Los últimos minutos de la primera mitad dejaban un dato alarmante. Ya no solo había tenido Egipto la mejor oportunidad, también le había disputado la posesión del balón a España. Los datos reflejaban un reparto al 50% del control del esférico, con una Selección española que echaba de menos a Rodri y Pedri.

Tras dos minutos de añadido, el árbitro señalaba el camino a vestuarios y Luis de la Fuente dejaba calentando a varios jugadores, siendo un adelanto de lo que ocurriría en la segunda mitad, donde cada seleccionador disponía de once cambios.

El plan 'A' tampoco funciona

Antes de iniciar la segunda mitad, Luis de la Fuente ya introdujo cuatro cambios, donde Rodri y Pedri formaban parte de las caras nuevas del partido. Por otro lado, Lamine Yamal fue uno de los sustituidos, después de haber sido el único que partió de inicio.

Los cambios sentaron de fábula a España, que en los siguientes diez minutos dispuso de tres grandes ocasiones. Primero una internada de Fermín en el área, cuyo disparo muy tapado por un defensor egipcio en una jugada clara. La segunda, un remate de Pedri a bocajarro desde el área pequeña que tapó un Shobeir muy habilidoso. Poco después, llegaría la tercera con los mismos protagonistas, donde el guardameta volvió a imponerse ante el centrocampista canario en un mano a mano.

Pasado un minuto de la hora de partido, llegaba una de las imágenes del encuentro. Joan García, que entraba en su primera convocatoria con España, debutaba en la que fue su casa. En un primer momento hubo división de opiniones entre la afición, que después corearía el nombre del guardameta.

El partido siguió con un leve dominio de España que buscó el gol ante una defensa egipcia que quiso darlo todo ante el campeón de Europa. Llegados al último cuarto de hora del encuentro, el mejor era Shobeir, el guardameta de Egipto.

En la recta final llegaba una de las jugadas clave del encuentro. Fathy derribaba en la frontal a Borja Iglesias y se llevaba su segunda tarjeta amarilla. Se quedaba con un jugador menos Egipto cuando España mejor estaba. El lanzamiento de la falta, perfectamente ejecutado por Grimaldo, daba contra el larguero de Shobeir, manteniendo el empate en el marcador a cinco minutos para el final.

Con seis minutos de añadido, España volvería a contar con una jugada clara. Minuto noventa y dos y ‘La Roja’ disponía de un saque de esquina desde la derecha. El balón superaba toda el área para llegar a un Yeremi Pino que estaba solo en el segundo palo. El extremo español falló en su primer intento de remate, impactando el segundo contra Shobeir.

Sin tiempo para mucho más, el árbitro señalaba el final del partido tras un desviado remate de Pedro Porro. España, lejos de su mejor versión, perdía el liderato del ranking FIFA ante una Egipto que supo como defenderse a través de la posesión y un intenso marcaje al hombre.

Ficha técnica

0 - España: David Raya (Joan García, min.63); Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Carlos Soler (Pderi, min.46), Fornals (Rodri, min.46); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min.46), Dani Olmo (Fermín, min.46), Barrenetxea (Pino, min.73); y Ferran (Borja Iglesias, min.63).

0 - Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fattouh; Lasheen, Attia; Zizo (Saber, min.82), Ashour (Trezeguet, min.46), Issa (Hassan, min.68); y Marmoush (Abdelmaguid, min.85).

Árbitro: Georgi Kabakov (BUL). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Issa (min.66) y Shober (min.89). Expulsó con doble amarilla al visitante Fathy (min.73 y min.85).

Incidencias: partido amistoso disputado en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ante 35.895 espectadores.