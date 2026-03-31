España - Egipto, en directo el partido amistoso de preparación para el Mundial 2026

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026, donde España y Egipto se enfrentan en el RCDE Stadium. La Selección española, quiere su segundo triunfo en el parón tras superar a Serbia, midiéndose a un combinado mundialista

Tras la cancelación de la ‘Finalissima’ frente a Argentina, la Selección española preparó dos amistosos para el parón. El primero, saldado con una contundente victoria por 3-0 ante Serbia, mientras que el transcurso del segundo lo sabremos a partir de las 21.00 horas peninsulares

Las Selecciones española y egipcia se han enfrentado en tres ocasiones: un partido oficial en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y dos amistosos. En los tres duelos, ‘La Roja’ se impuso por 2-0

Último partido amistoso de la Selección española antes de finalizar el parón de selecciones. El combinado formado por Luis de la Fuente disputa en el RCDE Stadium un encuentro que ya empieza a tener tintes mundialistas.

Tras superar con soltura a una Serbia en plena transformación, es hora de medirse a Egipto, país que sí participará en el Mundial 2026 y que llega tras haber quedado cuarta en la Copa Africana de Naciones.

Así llega la Selección española

‘La Roja’ sigue en un estado de forma extraordinario. Luis de la Fuente ha sido capaz de formar un bloque que trabaja a la perfección, se conocen y entienden, donde varios jugadores alcanzan un pico de rendimiento al vestir los colores de la Selección, como es el caso de Mikel Oyarzabal.

En el anterior amistoso, un contundente 3-0 ante Serbia, el equipo español mostró superioridad hasta con jugadores poco habituales, como los debutantes Víctor Muñoz, que firmó uno de la noche, y Cristhian Mosquera.

Tras siete encuentros sin conocer la derrota, donde seis se han saldado con victoria, ‘La Roja’ se prepara para terminar de sellar su candidatura al Mundial, donde ya la sitúan entre las Selecciones favoritas.

Así llega la Selección egipcia

La Selección de Egipto, encabezada por Hossam Hassam, no contará para este duelo con Mohammed Salah, que sufre una lesión muscular. Sin embargo, los ‘Faraones’ llegan tras derrotar 0-4 a Arabia Saudita, liderados por Omar Marmoush, delantero del Manchester City y principal referencia ofensiva de su Selección.

Egipto llega tras una gran participación en la Copa África, donde fueron eliminados en semifinales por Senegal, la finalmente ganadora. Posteriormente, en el encuentro por el tercer y cuarto puesto ante Nigeria, los egipcios fueron derrotas en la tanda de penaltis tras acabar con un empate 0-0.

Historial de España - Egipto

Las Selecciones absolutas de España y Egipto se han enfrentado en tres ocasiones, siendo tan solo una de ellas en una competición oficial: los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

El primer encuentro entre ambas Selecciones data de 1987, donde ‘La Roja’ se impuso por 2-0. Después llegarían las citadas olimpiadas, donde España volvería a triunfar por 2-0, desplazándonos hasta 2006 para encontrar el último duelo, que también acabaría con victoria de la Selección española por 2-0 tras los goles de Raúl González y José Antonio Reyes.

En cambio, hay un bonito recuerdo reciente, donde la Selección española sub-21 consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de ganar el torneo, ‘La Rojita’ perdió su encuentro ante Egipto por 1-2 en el tercer partido de la primera fase, al cual llegaron con muchas rotaciones. En aquella lista estaban presentes Cubarsí, Fermín y Baena, quiénes repiten en la noche de hoy.