El escenario que se abre con Cucurella: guiño al Barça en plena carrera por el Mundial

Marc Cucurella, lateral del Chelsea FC y uno de los fijos de Luis de la Fuente, deja abierta la puerta a un posible regreso al FC Barcelona mientras se juega su sitio en la lista del Mundial 2026. En la previa del duelo ante Egipto, el español dejó varios titulares de peso

El nombre de Marc Cucurella vuelve a escena, y no solo por su gran rendimiento con la Selección española. El lateral del Chelsea ha dejado una puerta entreabierta que no ha pasado desapercibida: su posible regreso al FC Barcelona.

Durante la previa del España - Egipto en el RCDE Stadium, Cucurella deslizó un mensaje que añade un nuevo elemento de incertidumbre a su futuro.

“Son oportunidades difíciles de rechazar”, reconoció al ser preguntado por el Barça. Una frase que abre escenario de un posible regreso a casa.

El guiño al Barça en plena reconstrucción

Cucurella no quiso ir más allá, pero tampoco cerró la puerta. El lateral admitió que una llamada del Barcelona sería algo que tendría que valorar seriamente.

No es un movimiento inmediato, ni mucho menos. Pero sí una declaración que sitúa su nombre dentro del radar culé en un momento en el que el club busca reforzar los laterales.

Además, el propio jugador dejó claro que el componente emocional pesa. España, su entorno y su formación futbolística en ‘La Masía’ siguen siendo factores importantes en su carrera. “Siempre piensas en volver”, admitió.

Un momento clave en su carrera

Más allá del mercado, Cucurella se juega algo mucho más importante en el corto plazo: su presencia en el Mundial.

El lateral es consciente de que cada partido puede ser decisivo. No hay margen para relajarse. “Puede ser tu último partido con la Selección”, explicó, reflejando la presión real que sienten los jugadores en este tramo previo al Mundial.

Su crecimiento en los últimos años ha sido evidente, donde el lateral ha pasado de destacar en el Getafe a ser clave en la Eurocopa que conquistó España en el verano de 2024.

El peso del grupo y la figura de Oyarzabal

Dentro del vestuario, Cucurella destacó la importancia de figuras como Mikel Oyarzabal, a quien considera uno de los líderes silenciosos del equipo.

El extremo de la Real Sociedad representa ese equilibrio entre talento y lectura del juego que define a esta generación de la Selección. “Cuando habla, todos escuchan”, aseguró, dejando claro el peso que tiene dentro del grupo.

Egipto, una prueba más exigente de lo que parece

En lo deportivo, Cucurella no se fía del rival. Recordó el precedente ante Egipto en los Juegos Olímpicos, donde España sufrió más de lo esperado.

El guion del partido parece claro: posesión española frente a un rival que buscará el error para salir al contraataque.

Mucho más que un amistoso

El mensaje dentro del vestuario es unánime: no es un amistoso más. Es la última gran prueba antes del Mundial.

Todos los jugadores saben que están siendo evaluados. Cada minuto cuenta para estar presente en la lista definitiva de Estados Unidos, México y Canadá.

Entre el presente con España, el futuro en el Chelsea, y un posible regreso al Barça, su nombre se sitúa en uno de los focos más interesantes del momento.