El Barcelona mueve ficha con Lewandowski, pero el delantero estudia otras ofertas

El FC Barcelona ofrecerá a Robert Lewandowski un año de contrato con rebaja salarial, mientras el delantero duda y estudia ofertas de Europa y la MLS antes de tomar una decisión en las próximas semanas

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona ha entrado en una fase decisiva. El club azulgrana ya ha tomado una postura clara: quiere que continúe, pero bajo nuevas condiciones. Y ahora la pelota está en el tejado del delantero polaco.

Según informa el diario Sport, la dirección deportiva le trasladará una propuesta de renovación por una temporada, con una reducción importante del salario fijo y un mayor peso de los variables. Una oferta que el Barça considera coherente con su situación económica actual, pero que no garantiza su continuidad.

El Barça quiere que siga, pero con un rol diferente

La intención del club es mantener a Lewandowski dentro del proyecto, aunque con un papel distinto al de temporadas anteriores. La llegada de un nuevo delantero centro es una prioridad para el próximo curso, con nombres como Julián Álvarez sobre la mesa.

Eso implicaría que el polaco no partiría como titular indiscutible, un escenario que el propio jugador está dispuesto a aceptar, siempre que se sienta importante dentro del equipo.

Antes de tomar una decisión, Lewandowski quiere mantener una conversación clave con Hansi Flick y Deco. Necesita claridad sobre su rol en el nuevo proyecto para decidir si continúa o no.

Una decisión abierta, con ofertas sobre la mesa

A sus 37 años, el delantero sigue teniendo mercado. Y propuestas importantes. Según la información de Sport, cuenta con ofertas que le garantizan contratos más largos y condiciones económicas superiores a las que puede ofrecer el Barça.

En Europa, clubes como Juventus y Milan han mostrado interés. También existen opciones en Turquía y en la MLS, donde el Chicago Fire aparece como uno de los destinos más insistentes. Arabia Saudí, aunque presente en el radar, no parece una prioridad para el jugador.

El Barça, en cambio, solo contempla una renovación de un año y con una rebaja salarial cercana al 50% en el fijo.

Los números siguen respaldando al delantero

Pese a las dudas sobre su futuro, el rendimiento de Lewandowski sigue siendo sólido. Esta temporada ha disputado 37 partidos, superando los 1.900 minutos, con un balance de 16 goles y 1 asistencia.

Eso sí, su protagonismo ha sido más dosificado en algunos tramos del curso, algo que también ha alimentado el debate interno sobre su continuidad.

El factor emocional y el precedente del Bayern

En el Barça no olvidan que Lewandowski apostó por el club en un momento complicado, forzando su salida del Bayern de Múnich para unirse a un proyecto en reconstrucción. Ese gesto sigue teniendo peso en la relación entre ambas partes.

Sin embargo, ahora entran en juego otras variables. El jugador se siente bien físicamente y cree que todavía puede rendir al máximo nivel, por lo que no contempla continuar si no tiene un papel claro.

Una decisión que marcará el ataque del Barça

El desenlace no solo afectará al futuro de Lewandowski. También condicionará la planificación ofensiva del equipo. Si llega un nuevo ‘9’ y el polaco continúa, el escenario podría obligar a buscar una salida para otros delanteros como Ferran Torres.

Todo está abierto. Y el calendario ya está marcado: la decisión final podría llegar entre finales de abril y principios de mayo. El Barça ya ha hecho su movimiento y ahora, le toca decidir a Lewandowski.