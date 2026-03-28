El Barcelona apuesta por Joao Cancelo de cara al verano

Joao Cancelo quiere seguir en el FC Barcelona y ya se trabaja en una fórmula para cerrar su continuidad. El lateral portugués deberá realizar un sacrificio económico, mientras las negociaciones con el Al-Hilal están abiertas

João Cancelo ha despejado una de las incógnitas que el FC Barcelona tenía abiertas de cara al próximo mercado de verano. El lateral portugués lo tiene claro: quiere seguir en el conjunto azulgrana. Con la decisión tomada, ya se han activado los primeros movimientos en los despachos.

Tras su regreso en el mercado invernal, el futbolista ha ido ganando peso en el equipo de Hansi Flick hasta convertirse en una pieza recurrente. En ese contexto, su prioridad pasa por continuar en el Barça, incluso asumiendo un esfuerzo económico importante para hacerlo posible. Según ha informado Fabrizio Romano, su agente, Jorge Mendes, ya trabaja con el club para encontrar una fórmula que encaje en todas las partes.

El factor económico marca la operación

La voluntad del jugador es solo una parte del problema. Cancelo tiene contrato con el Al-Hilal hasta 2027 y su situación contractual condiciona cualquier negociación. En Arabia percibe un salario muy superior al que podría asumir el Barça, por lo que el primer paso pasa por ajustar esa diferencia.

El propio futbolista está dispuesto a rebajar su ficha de manera considerable, algo que en el club consideran imprescindible. Aun así, la operación no será sencilla. El Al-Hilal no contempla, de momento, una salida gratuita y espera recuperar parte de la inversión, con una cifra que ronda los 15 millones de euros.

El Barça, por su parte, se mantiene firme en su idea de no comprometer su delicada situación económica. Aunque se espera volver a la regla 1:1, la prioridad sigue siendo mantener margen para otras operaciones estratégicas.

Su rendimiento ha cambiado el escenario

Más allá de las cifras, Cancelo ha conseguido algo que parecía complicado hace unos meses: convencer sobre el césped. Desde su regreso, suma un gol y cuatro asistencias en 12 partidos, pero más allá de los números, ha recuperado sensaciones y protagonismo.

Su actuación ante el Sevilla, participando directamente en tres acciones decisivas, reforzó la sensación de que puede ser un jugador diferencial en este tramo final de temporada. Incluso con el regreso de Alejandro Balde en el horizonte, su perfil sigue siendo muy valorado por el cuerpo técnico, que quiere reforzar el lateral de cara la próximo mercado.

Una negociación abierta con varias vías

En el club no descartan que la operación pueda desbloquearse con fórmulas alternativas. La relación entre Jorge Mendes y ambas partes puede jugar un papel importante en este sentido, especialmente si se busca una solución que evite un traspaso elevado.

La dirección deportiva, con Deco al frente, considera que su polivalencia y experiencia encajan en la idea de proyecto, donde se busca combinar jóvenes talentos con futbolistas consolidados.

El escenario, por tanto, sigue abierto. Pero hay un punto de partida que lo cambia todo: Cancelo ya ha decidido. Ahora toca esperar a que llegue el acuerdo desde los despachos.