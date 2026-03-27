El Barcelona abre la puerta a cambios en el lateral izquierdo y activa tres opciones de fichajes

El FC Barcelona estudia reforzar el lateral izquierdo en verano y no descarta salidas en esa posición, con Alejandro Balde y Gerard Martín como jugadores con los que hacer caja. Como posibles sustitutos aparecen hasta tres jugadores en la lista de Deco

El FC Barcelona prepara movimientos importantes en una posición que parecía estable hace apenas unos meses. El club azulgrana está valorando reforzar el lateral izquierdo en el próximo mercado de verano, pero la clave no está solo en los fichajes, sino en las posibles salidas.

Según informa Sport, el Barça no descarta desprenderse de Alejandro Balde o Gerard Martín si llegan ofertas importantes. Dos jugadores con mercado que podrían generar ingresos en un contexto económico que sigue condicionando la planificación deportiva.

Balde y Gerard Martín, en el escaparate

La situación en el lateral izquierdo ha cambiado. Alejandro Balde, que llegó a consolidarse como titular en el equipo, ha despertado el interés de varios clubes europeos, especialmente en la Premier League. Lo mismo ocurre con Gerard Martín, cuyo crecimiento ha llamado la atención fuera de España.

En el club no se cierra la puerta a ninguna operación si las cifras encajan. La necesidad de equilibrar cuentas sigue marcando decisiones, y la venta de un lateral podría abrir margen para reforzar otras posiciones.

Además, el futuro de jugadores como João Cancelo también influirá en la planificación final, ya que su continuidad no está asegurada.

Tres nombres sobre la mesa: Grimaldo, Cambiaso y Hall

Ante este escenario, el Barça ya ha activado el radar y maneja tres opciones claras para reforzar el lateral izquierdo si se produce alguna salida.

El principal candidato es Alejandro Grimaldo. El actual jugador del Bayer Leverkusen, con pasado en ‘La Masía’, gusta por su rendimiento inmediato y su experiencia. Su precio podría situarse en torno a los 15 millones de euros, una cifra asumible dentro del contexto económico del club.

Grimaldo, además, ya ha mostrado en varias ocasiones su deseo de regresar al Camp Nou, lo que facilita una operación que encaja tanto deportiva como emocionalmente.

Cambiaso y Hall, alternativas más costosas

El segundo nombre en la lista es Andrea Cambiaso. El lateral de la Juventus ha firmado una temporada sólida y destaca por su versatilidad, ya que puede jugar en ambas bandas. Su valor de mercado ronda los 30 millones de euros, una cifra que obliga al Barça a estudiar bien cualquier movimiento.

En esa misma línea aparece Lewis Hall, una de las jóvenes promesas del Newcastle. El inglés, de 21 años, ha disputado 40 partidos esta temporada y dejó buenas sensaciones en su enfrentamiento ante el propio Barcelona en la Champions League.

Su proyección y capacidad física le convierten en una opción interesante, aunque también con un coste elevado que superaría los 30 millones.

Un movimiento condicionado por las salidas

La clave de toda la operación está en las posibles ventas. El Barça no ejecutará ningún fichaje en esa posición si no hay movimientos previos que liberen masa salarial o generen ingresos.

La dirección deportiva, encabezada por Deco, trabaja con varios escenarios abiertos, pero todos parten de la misma base: primero vender, después fichar.

El lateral izquierdo, una posición abierta para el verano

Lo que hace unos meses parecía una demarcación cerrada ahora se ha convertido en un foco de decisiones. El rendimiento, el mercado y la situación económica han cambiado el contexto.

El Barça no descarta nada. Puede mantener su estructura actual o dar un giro con salidas y fichajes. Pero lo que está claro es que el lateral izquierdo ya no es una posición intocable.

Con el mercado de verano en el horizonte, todo apunta a que será uno de los puntos calientes en la planificación del club azulgrana, que también sueña con un fichaje estelar para la delantera.