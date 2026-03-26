Avances en la negociación Barça-Inter por Bastoni: se perfila una cifra

Los números de la negociación entre clubes ya están meridianamente afinados después de que el jugador haya mostrado su predisposición total a vestirse de azulgrana a partir del verano de 2026

El FC Barcelona avanza firme en la planificación de la temporada 25/26 con un primer referente marcado a fuego en sus esquemas. El objetivo no es otro que Alessandro Bastoni.

La dirección deportiva azulgrana cuenta con el sí del jugador y encuentra una vez más el problema en la negociación con su club de origen, un Inter que apunta alto en cuanto a sus pretensiones económicas.

La cifra que se maneja en estos momentos en la negociación fluctúa entre 50 y 70 millones de euros, cantidad razonable para los interistas, alta para los blaugranas. Evidentemente, el precio está todavía lejos de verse cerrado. De hecho, según apunta La Gazzetta dello Sport, los dirigentes interistas habrían subido sus exigencias incluso hasta los 80 kilos, unas cantidades que se antojan completamente desproporcionadas en el Camp Nou.

Según adelantó el especialista Fabrizio Romano, el Barça tiene convencido al jugador y le ha hecho ver que será una pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick de cara al curso venidero. Su predisposición a cambiar de aires está garantizada.

Un presupuesto que obliga a hilar fino

La dirección deportiva barcelonista tiene cierto margen para fichajes en comparación con años anteriores. La crisis económica más acuciante ha quedado atrás, pero ni mucho menos está olvidada. El club hace gala de una conciencia económica medida al detalle, sobre todo para no volver a caer en errores del pasado, teniendo siempre presente los altísimos sueldos que casi arruinaron al club y que obligaron a una remodelación estructural de plantilla y al adiós de las vacas sagradas de antaño.

En este sentido, no hay que olvidar que la prioridad del Barça pasa por el fichaje de un delantero centro, sobre todo ante la previsible marcha de Robert Lewandowski, de ahí que la partida económica más alta se destine a la incorporación de un atacante de campanillas. El central no puede tener un precio tan alto.

El Inter pondrá de su parte

El Inter necesita cuadrar números en su balance y la venta del defensor le permitiría alcanzar una plusvalía muy interesante. El central fue firmado en 2017 por 30 millones de euros procedente de la Atalanta, por lo que venderlo por el doble es un escenario ideal para ellos a estas alturas. Se trata de un futbolista completamente amortizado.

Bastoni tiene contrato hasta 2028 con el Inter, hándicap interesante en la negociación. Su ficha, 11.5 millones de euros brutos anuales, permitiría al Inter generar mucho 'fair play', por lo que la baza económica seduce y mucho a los italianos. Evidentemente, el Barça no quiere heredar esos problemas, por lo que Deco tiene todavía mucho que negociar.