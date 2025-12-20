El Barça perfila su futuro en defensa con dos centrales de élite: Gvardiol y Bastoni, los deseados

La planificación deportiva del FC Barcelona ya apunta a reforzar el eje defensivo de cara a la próxima temporada. Con incógnitas abiertas en la zaga y condicionantes contractuales sobre la mesa, la dirección deportiva, encabezada por Deco, estudia perfiles concretos que encajen en el esquema de Hansi Flick, siendo Gvardiol y Bastoni los jugadores que encabezan la lista

El FC Barcelona encara la segunda mitad de la temporada con un ojo puesto en el presente competitivo y otro en la configuración de la plantilla del futuro. Aunque el mercado de fichajes todavía queda lejos, en los despachos del club ya se analizan con detalle las necesidades estructurales del equipo. Una de las más evidentes, a día de hoy, está en el centro de la defensa, una demarcación marcada por la incertidumbre y por decisiones que deberán tomarse más pronto que tarde.

La situación de Ronald Araújo y Andreas Christensen explica buena parte de este escenario. El central uruguayo, de 26 años, atraviesa un proceso personal que le ha apartado temporalmente de la dinámica competitiva, mientras que el danés, que finaliza contrato en junio de 2026, no encaja en los planes de renovación del club con sus actuales parámetros salariales. Este contexto obliga al área deportiva a anticiparse y estudiar el mercado con una idea clara: incorporar un central de garantías que pueda liderar la zaga durante varias temporadas.

La salida de Íñigo Martínez el pasado verano añadió complejidad a la ecuación. Más allá de su rendimiento individual, el defensor vasco aportaba orden, experiencia y una lectura táctica clave para sostener una línea defensiva adelantada, uno de los pilares del modelo de Hansi Flick. Su ausencia se ha traducido en desajustes que los rivales han sabido explotar, especialmente en los primeros compases de la temporada.

Un perfil muy definido para la zaga

En ese análisis de mercado, el Barça ha delimitado con precisión el tipo de futbolista que busca. La prioridad es un central zurdo, con buena salida de balón, capacidad para defender a campo abierto y experiencia en la élite, pero sin haber alcanzado todavía la treintena de edad. Un perfil que encaje en el presente inmediato y también en el medio plazo del proyecto.

Por ello, según informa Mundo Deportivo, dos nombres destacan por encima del resto en esa radiografía: Josko Gvardiol y Alessandro Bastoni. Ambos cumplen con los requisitos técnicos, tácticos y de edad que maneja la dirección deportiva, y ofrecen, además, la posibilidad de adaptarse a sistemas exigentes y a escenarios de máxima presión competitiva.

El denominador común entre ambos es también su situación contractual. Tanto el croata como el italiano finalizan contrato en 2028, un detalle que abre una ventana estratégica a partir de 2026 si sus clubes no logran renovarles. Para el Barça, esta variable es clave a la hora de planificar una inversión de gran calibre.

Gvardiol y Bastoni, dos caminos complejos

Josko Gvardiol, actualmente en el Manchester City, es el perfil que más consenso genera en el club azulgrana. Su potencia física, polivalencia y calidad en la salida de balón le convierten en un central total. Sin embargo, su fichaje presenta enormes dificultades. El City no acostumbra a desprenderse de titulares y el croata es una pieza importante en el engranaje de Pep Guardiola. Aun así, un posible cambio de ciclo en el banquillo inglés podría alterar el escenario.

La alternativa de Alessandro Bastoni aparece como una vía algo más realista. El central del Inter de Milán, de 26 años, es uno de los pilares del conjunto ‘nerazzurro’ y acumula ya una notable experiencia en competiciones europeas. La situación económica del club italiano podría facilitar una negociación en el futuro, siempre que el Barça recupere margen de maniobra dentro del ‘fair play’ financiero.

Soluciones internas y decisiones pendientes

Mientras tanto, el cuerpo técnico ha encontrado respuestas dentro de la propia plantilla. Eric García se ha consolidado como un comodín fiable, rindiendo a buen nivel tanto en defensa como en el centro del campo. Gerard Martín, por su parte, ha aprovechado sus oportunidades y apunta a consolidarse como una alternativa real. Sin embargo, el club es consciente de que apoyarse únicamente en soluciones de emergencia no es sostenible a largo plazo.

Por ello, la planificación avanza con cautela, pero con una hoja de ruta clara. Si existe una carencia estructural en la plantilla actual, es la del central de jerarquía. Y en el Barça quieren llegar preparados al verano para cubrirla con una apuesta que marque diferencias durante los próximos años.