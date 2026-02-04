Deco repasa el mercado invernal del Barça con Ter Stegen y Cancelo como protagonistas

El director deportivo del Barcelona valoró la incorporación del futbolista portugués, que ayer fue de nuevo titular ante el Albacete, además del actual portero del Girona, que ha vuelto a caer lesionado

El Barcelona está ante un gran momento de la temporada. Los de Hansi Flick ya cuentan con la Supercopa de España, son líderes en LaLiga EA Sports y están clasificados para las semifinales y octavos de final de la Copa del Rey y UEFA Champions League, respectivamente. Por ello, desde la dirección deportiva no han movido apenas ficha en el pasado mercado invernal, con tan solo la llegada de Cancelo, en forma de cesión, y la salida de Ter Stegen rumbo al Girona, que podría estar más de dos meses de baja por una nueva lesión. Sin embargo, Deco ha querido valorar estos movimientos en la plantilla azulgrana.

Deco destaca la "chispa" de Lamine Yamal

Por un lado, Deco estuvo presente en la victoria del Barcelona al Albacete en el Carlos Belmonte, que clasificó a los de Hansi Flick a las semifinales de Copa del Rey. Tras la primera parte, el director deportivo de la entidad azulgrana quiso analizar en el descanso, en TV3, la actuación que firmó su equipo hasta entonces: "Empezamos bien, con ocasiones también sufrimos ante las aproximaciones del Albacete, pero después de insistir hemos conseguido marcar. Tenemos que seguir igual durante el segundo tiempo". Por otro lado, el exfutbolista valoró el momento de forma de Lamine Yamal, que volvió a ser decisivo derribando la puerta contraria y abriendo el marcador y el camino del 1-2 final: "Está bien, con la chispa. Le gusta encontrarse bien en el campo y cuando eso sucede nosotros nos beneficiamos y eso es importante"

Por otra parte, Deco hizo balance del mercado de fichajes que ha realizado el Barcelona, con la salida de Ter Stegen y la llegada de Cancelo para reforzar la defensa de la plantilla de Hansi Flick: "Sólo tenemos la salida de Marc. Tuvo la mala suerte de lesionarse. Estamos muy tristes. Estaba en un buen momento. Había jugado un primer partido espectacular con el Girona. No queríamos que pasara esto, por él. Y Cancelo nos dio la opción de reforzar la banda, nos vino a dar la posibilidad de jugar en los dos laterales y estamos contentos con lo que hemos hecho. No hemos hecho casi movimientos, pero estamos contentos. Marc necesitaba jugar, pero no ha salido como queríamos". En este sentido, el director deportivo fue preguntado por la recuperación del portero alemán: "No sabemos dónde lo hará. Es un tema médico. Lo decidirán los médicos del Girona y el Barcelona".

Joao Cancelo, bajo lupa en el Barcelona

Joao Cancelo ha disputado tres partidos hasta la fecha en su regreso al Barcelona. De esta manera, Hansi Flick optó por darle entrada, en el 62', del encuentro ante la Real Sociedad en Anoeta, donde los azulgranas cayeron derrotados tras el gol de Gonzalo Guedes en el minuto 71, que ponía el 2-1 definitivo a los de Pellegrino Matarazzo. Tras ello, el jugador portugués fue titular en la siguiente jornada de LaLiga EA Sports, en la visita del Real Oviedo al Spotify Camp Nou. El defensa fue sustituido en el 60' por Balde, el fijo en el lateral izquierdo del técnico alemán. Por último, el futbolista cedido por el Al-Hilal fue de la partida en el duelo de Copa del Rey ante el Albacete, pero la tarjeta amarilla que vio en el 15' le provocó ser sustituido tras el descanso, quedando señalado.