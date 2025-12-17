Pau Cubarsí alcanza los 100 partidos con el Barça y entra en la historia de ‘La Masía’

El central español, Pau Cubarsí, continúa derribando récords de edad al convertirse, con solo 18 años, en el segundo futbolista más joven en alcanzar los 100 encuentros oficiales con el primer equipo del FC Barcelona, un hito que confirma su impacto en la élite, y la gran fábrica de talento que es ‘La Masía’

Pau Cubarsí sigue escribiendo capítulos de precocidad en el FC Barcelona. El defensa catalán alcanzó en Guadalajara, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, la cifra de 100 partidos oficiales con el primer equipo con apenas 18 años y 329 días. Un registro que lo sitúa como el segundo jugador más joven en la historia del club en llegar a esa barrera simbólica, solo superado por Lamine Yamal, que lo logró con 17 años y 293 días. Precisamente, el extremo de Rocafonda disputó en ese mismo encuentro su partido número 125 como azulgrana.

El centenario de Cubarsí lo coloca en una élite reservada a muy pocos futbolistas y refuerza el valor de ‘La Masia’ como fábrica de talento. No es casualidad que cuatro de los cinco jugadores más jóvenes en alcanzar los 100 partidos oficiales con el Barça formen parte actualmente de la primera plantilla: Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi y Pedri. Una circunstancia excepcional que subraya la apuesta decidida del club por el talento joven y su capacidad para competir al máximo nivel desde edades muy tempranas.

Una progresión meteórica y sin ruido

La evolución de Cubarsí ha sido tan rápida como sólida. Su debut con el primer equipo llegó el 18 de enero de 2024, en un partido de Copa del Rey ante Unionistas que acabó con victoria azulgrana por 1-3, cuando Xavi Hernández le dio entrada tras el descanso. Aquel día, el joven central no solo cumplió, sino que dejó una asistencia a Jules Koundé que fue una declaración de intenciones. Tres días después, fue titular en LaLiga ante el Betis y desde entonces su presencia en el eje de la defensa se ha convertido en habitual.

Desde su estreno, Cubarsí ha acumulado 67 partidos de LaLiga, 22 de Champions League, 9 de Copa del Rey y 2 de Supercopa de España. Todo ello en menos de dos años en la élite, con actuaciones marcadas por una madurez impropia de su edad, una salida de balón limpia y una capacidad táctica que le han permitido asentarse como uno de los pilares defensivos del equipo.

De Xavi a Flick, un fijo en la zaga

El cambio de entrenador no alteró su rol. La llegada de Hansi Flick mantuvo intacta la confianza en el central, que formó una pareja muy sólida junto a Iñigo Martínez. Bajo la dirección del técnico alemán, Cubarsí consolidó su estatus y firmó una temporada de alto nivel. En el presente curso, tras la salida del central vasco, el catalán ha asumido aún más galones y se ha convertido en el defensor que menos rota, un dato significativo en una plantilla repleta de competencia.

El propio Flick no dudó en destacar el trabajo de la cantera tras uno de los últimos compromisos de liga. “Tengo que felicitar a ‘La Masía’ por lo que han hecho con los jóvenes. Es realmente maravilloso”, afirmó el entrenador, poniendo en valor el contexto que rodea a la irrupción de futbolistas como Cubarsí.

Un círculo que se cierra en la Copa

El centenario llegó, además, en una competición muy especial para el central. La Copa del Rey fue el torneo que marcó su debut y también el escenario en el que alcanzó los 100 partidos oficiales. Tras el encuentro ante el CD Guadalajara, Cubarsí expresó su satisfacción por el centenario. “Estoy muy contento de los 100 partidos oficiales con el club de mi vida. Debuté en Copa y ahora cierro el círculo en Copa y espero que sean muchos más”, aseguró.

Llegado al Barça en 2018 procedente del Girona para incorporarse al Alevín B, Pau Cubarsí ha recorrido todas las etapas hasta cumplir su sueño. Con solo 18 años, ya es centenario con la camiseta azulgrana y se ha ganado un lugar destacado en la historia reciente del club. El futuro, en su caso, parece tan prometedor como inevitable.