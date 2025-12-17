El Barcelona busca un central zurdo: aparece la opción de Pau Torres

La búsqueda de un central zurdo se ha convertido en una prioridad clara para el FC Barcelona, que valora seriamente distintas alternativas para apuntalar la zaga ante las exigencias tácticas de Hansi Flick y las limitaciones del contexto económico, apareciendo el defensa español, Pau Torres, como nuevo candidato a la lista

El FC Barcelona continúa afinando su planificación deportiva con un objetivo claro: reforzar el centro de la defensa con un perfil zurdo que aporte fiabilidad y salida limpia de balón. La salida de Iñigo Martínez rumbo al fútbol saudí el pasado verano dejó un vacío relevante en la retaguardia azulgrana, obligando a Hansi Flick a recurrir a múltiples soluciones a lo largo del curso. No en vano, el técnico alemán ha probado hasta seis parejas de centrales diferentes en lo que va de temporada.

Actualmente, Flick cuenta con Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García, Andreas Christensen y Gerard Martín como opciones para el eje defensivo. Sin embargo, las circunstancias han condicionado su utilización. Araújo se ausentó durante un periodo por motivos de salud mental, Eric García ha ganado protagonismo en el centro del campo y Gerard Martín, habitual recambio de Alejandro Balde en el lateral izquierdo, ha actuado como central en cinco de los últimos siete partidos. Una decisión que responde a una idea muy concreta del entrenador: ganar fluidez en la salida de balón con un futbolista de perfil zurdo.

Pau Torres vuelve a escena

En este contexto, según informa ESPN, el nombre de Pau Torres vuelve a cobrar fuerza en la agenda del Barça. El central del Aston Villa es un viejo conocido en los despachos del Camp Nou, donde siempre ha gustado por su calidad técnica, lectura del juego y solvencia por arriba. Antes de su salida del Villarreal, el club azulgrana ya valoró seriamente su incorporación, aunque finalmente el defensa dio el salto a la Premier League en 2023 por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

La operación, no obstante, se presenta compleja. Pau Torres es una pieza importante para Unai Emery, ha disputado 18 encuentros esta temporada, y tiene contrato con el Aston Villa hasta 2028. Aun así, desde el entorno del jugador no se descarta escuchar una propuesta si el Barça decide apostar con firmeza por su regreso a LaLiga.

Schlotterbeck y otras alternativas

Pau Torres no es el único nombre que maneja la secretaría técnica. Otro perfil que agrada especialmente a Flick es el de Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund. El internacional alemán lleva tiempo siendo seguido por el club y su situación contractual, con vínculo hasta 2027, podría abrir una ventana de oportunidad si no se produce una renovación a corto plazo. Eso sí, la fuerte competencia de otros grandes clubes europeos eleva la dificultad de la operación.

Todo este escenario está, una vez más, supeditado a la situación financiera del club. El Barça sigue condicionado por el ‘fair play’ financiero de LaLiga y cualquier movimiento dependerá de la generación de margen salarial. En este sentido, posibles salidas como las de Andreas Christensen o Robert Lewandowski, ambos sin contrato más allá de esta temporada, podrían resultar determinantes.

Una prioridad marcada por Deco

Para Deco, director deportivo del Barça, la llegada de un central zurdo es un asunto clave de cara a los próximos mercados. Su gran ambición sigue siendo Alessandro Bastoni, actual jugador del Inter de Milán, aunque se trata de una vía extremadamente compleja por razones económicas. Por ello, alternativas como la de Pau Torres ganan peso en la planificación.

El internacional español, ligado al Aston Villa hasta 2028 y asentado en la Premier League, vería con muy buenos ojos su regreso al fútbol español y, en concreto, su desembarco en la Ciudad Condal. El club inglés no facilitará su salida, pero en el Camp Nou están dispuestos a mover ficha si las condiciones lo permiten.