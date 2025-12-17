Así fue el regreso de Ter Stegen con el Barça siete meses después

El portero volvió a vestirse con los colores azulgrana en el encuentro contra el Guadalajara, tras varios meses de lesión y recuperación de su operación de lumbalgia y ha respondido con buena nota y dejando la portería a 0, con buenas sensaciones para Hansi Flick

Ter Stegen ya está de vuelta con el grupo. Tras recuperarse de sus problemas en la espalda y posterior operación, el portero ya está a disposición de Hansi Flick para afrontar unas semanas que pueden ser decisivas para su futuro. En este contexto, el técnico alemán le dio la titularidad en la victoria del Barcelona ante el Guadalajara, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Además, al meta 33 años se le abrió la puerta antes que a Szczęsny, su principal competencia dado el hecho de que Joan García sea indiscutible en el resto de partidos.

Hansi Flick explica por qué Ter Stegen fue el elegido contra el Guadalajara

En este sentido, Hansi Flick, que ya reconoció que está en manos de Ter Stegen su futuro, explicó por qué tomó la decisión de darle la titularidad contra el Guadalajara por delante de Szczęsny: "Para mí Marc es el capitán. Era una buena oportunidad para él, ha dado mucho para el club. Hemos hablado con el cuerpo técnico y hemos decidido que jugase. Solo para este partido. Estoy contento con la actitud y con la victoria, nunca son fáciles estos partidos. Estamos en la próxima ronda, es lo más importante. No es fácil jugar estos partidos de Copa, pero lo más importante, la clave, es la presión en campo rival, la mentalidad y la actitud". Por ello, se podría entender que el alemán es el segundo portero de esta temporada, pero todo queda pendiente ante las próximas elecciones del entrenador del Barcelona en los siguientes partidos, donde ha dejado claro en más de una ocasión que Joan García es el número 1.

No obstante, el internacional con Alemania dejó buenas sensaciones en el duelo de Copa del Rey, en el que fue su vuelta siete meses después. Ter Stegen disputó los 90 minutos contra el Guadalajara, que disparó un total de seis remates a lo largo del encuentro, siendo dos de ellos entre los tres palos. El portero alemán se mostró muy seguro en cada uno de los lanzamientos, como el de Salifo Mendes Caropitche en la segunda parte. Por ello, Hansi Flick podría tomar la decisión de contar con el meta en la próxima ronda de Copa del Rey, donde el Barcelona ya espera rival tras hacer lo propio en el día de ayer. No obstante, el meta de 33 años sigue pendiente de cerrar su futuro, donde ya cuenta con una oferta del Besiktas para el próximo mes de enero.

Ter Stegen, ante la incógnita de su futuro

Las decisiones de Hansi Flick podrían marcar el futuro de Ter Stegen en el Barça, donde tiene firmado un contrato hasta junio de 2028. El portero sabe que Joan García es el número 1, tras las declaraciones del propio entrenador en rueda de prensa, por lo que podría buscar un nuevo destino en enero con el objetivo de llegar con buenas sensaciones al Mundial 2026. En este sentido, su poco protagonismo en el conjunto culé le podría hacer quedarse fuera de los planes de Nagelsmann en Alemania para el prestigioso torneo de selecciones que tendrá lugar el próximo mes de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.