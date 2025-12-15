Flick deja en manos de Ter Stegen su futuro: "Es él quien tiene que decidir"

El técnico azulgrana confirma que el portero titular no viajará de inicio a Guadalajara y deja claro que Ter Stegen debe decidir su futuro

Hansi Flick compareció este lunes en la previa del Guadalajara-Barça, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y dejó varias ideas sobre la mesa. Más allá de la baja de Lewandowski, el foco estuvo puesto en la portería y en el papel de Ter Stegen, a quien el técnico alemán volvió a señalar como responsable último de su continuidad en el club.

Joan García descansará y Flick se da 24 horas

La gran noticia de la comparecencia fue la confirmación de que Joan García no será titular en Guadalajara. Flick explicó que el portero descansará y que la decisión final se tomará entre Wojciech Szczesny y Marc-André Ter Stegen, aunque no quiso adelantar el nombre elegido. “Hoy ha sido una sesión de recuperación. Vamos a darnos 24 horas y decidiremos mañana”, aseguró.

El técnico insistió en que la elección no está cerrada y que quiere hablar con los futbolistas antes de tomar una decisión definitiva. “Joan García descansará mañana. Hoy no era el día para decidir. Queremos esperar y hablar con los jugadores”, reiteró, dejando claro que la gestión del vestuario pesa tanto como el rendimiento deportivo.

Mensaje directo a Ter Stegen

Flick fue especialmente claro al referirse a la situación de Ter Stegen, en un contexto marcado por la competencia en la portería. “Marc es un portero fantástico y tenemos tres excelentes porteros. Estamos felices por eso”, explicó, antes de recordar su postura: “Joan es el número uno. Tek ha jugado una temporada fantástica y nos ha dado estabilidad. Es importante en el campo y en el vestuario”.

Preguntado por el futuro del primer capitán y la posibilidad de que decida quedarse pese a la falta de minutos, Flick fue tajante. “Es su decisión. Respeto a Marc-André porque es un gran jugador. Es él quien tiene que decidir”, afirmó, dejando en evidencia que el club no forzará ningún escenario.

Rotaciones y exigencia en Copa

Más allá de la portería, Flick avisó de que habrá rotaciones, aunque sin perder de vista el objetivo. “Podría pasar, claro, pero tenemos que esperar a mañana. Lo importante es que tenemos que ganar”, señaló, recordando que el Barça es favorito pero debe demostrarlo sobre el césped.

“El partido es uno que tienes que ganar. Somos favoritos, pero tenemos que estar preparados y demostrarlo en el terreno de juego. La actitud es importante”, insistió el alemán, que no quiere sorpresas en el estreno copero.

Lewandowski y el debate del ‘9’

Sobre Lewandowski, Flick dejó la puerta abierta a una posible disponibilidad de última hora, aunque sin garantías. Y si no llega, no habrá dramas. “Siempre pensamos en jugadores que pueden actuar de nueve. Fermín, Marcus, Ferran, Robert… Tenemos jugadores que lo pueden hacer”, explicó.

El Barça arranca la Copa con rotaciones, mensajes claros y el puesto de la portería en juego.