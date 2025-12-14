Di María desvela el plan del Madrid contra el Barça de Guardiola: "Mourinho decía que la única forma era pegando"

El exjugador del Real Madrid relata cómo se vivieron desde dentro los duelos ante el Barça de Guardiola y reconoce el miedo a que Messi saliera lesionado

Los años de máxima rivalidad entre el Real Madrid de José Mourinho y el FC Barcelona de Pep Guardiola siguen dejando testimonios reveladores con el paso del tiempo. El último en hablar con franqueza ha sido Ángel Di María, que en una entrevista con Varsky, recordó cómo el vestuario blanco asumió que competir de tú a tú contra aquel Barça era prácticamente imposible… y cómo el plan pasó por otro camino.

El 5-0 que lo cambió todo

Hace unos días, Marcelo ya reconocía en una charla con Iker Casillas la dificultad extrema de enfrentarse a aquel Barcelona. Ahora ha sido Di María quien ha puesto palabras a lo que se vivía dentro del vestuario blanco tras el histórico 5-0 del Camp Nou en noviembre de 2010, una derrota que marcó un antes y un después.

En una entrevista con Juan Pablo Varsky, el argentino fue directo: “No hubo un partido en mi vida en el que no veía la pelota. Era querer presionar y la pelota ya no estaba. Nos dieron un paseo terrible”. Para Di María, aquel encuentro evidenció una realidad incuestionable: futbolísticamente, el Barça estaba varios escalones por encima.

Ese baño llevó al Real Madrid a replantearse su manera de competir en los clásicos. “Era una de las cosas que había implementado Mourinho en la cabeza de los jugadores del Madrid; la única manera de ganarle al Barça era pegando, metiendo y corriendo más que ellos”, explicó sin rodeos.

Patadas, tensión y miedo por Messi

A partir de ese momento, los clásicos se transformaron en auténticas batallas. Di María reconoce que el tono de los partidos cambió radicalmente y que la agresividad pasó a ser una herramienta más. “A partir de ese partido nos dimos cuenta de que era de otra manera intentar ganar. Y esa manera llevó a que se cagaran a piñas dentro de la cancha”, recordó.

El argentino fue más allá al confesar una sensación que sobrevoló varios de aquellos encuentros: “Por momentos tenía miedo de que lesionaran a Messi”. Una frase que resume la tensión extrema de aquella época, especialmente en partidos como la final de la Copa del Rey de Mestalla en 2011. “La final de Mestalla eran patadas y patadas”, añadió.

Una rivalidad que trascendió el fútbol

Las palabras de Di María ayudan a entender mejor el contexto de aquellos clásicos encadenados en apenas tres semanas, con episodios de máxima tensión protagonizados por futbolistas como Sergio Ramos, Pepe o Arbeloa. También explican por qué aquella rivalidad no solo dividía a los clubes, sino que afectaba incluso a la convivencia en la selección española, que dominaba el fútbol internacional en ese periodo.

Con el paso del tiempo, los protagonistas hablan con más libertad. Y testimonios como el de Di María confirman que, frente al mejor Barça de la historia, el Real Madrid asumió que competir con el balón era una batalla perdida.