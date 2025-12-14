Denis Suárez rechazó al Real Madrid por el Celta: "Mi ilusión era jugar en el Celta"

El centrocampista, ahora en el Deportivo Alavés, ha desvelado que cuando era un infantil tuvo la opción de poder fichar por el club blanco, pero que dicha posibilidad la rechazó después de una charla rápida con sus padres

Poca gente duda de que Denis Suárez lleva al RC Celta muy cerca de su corazón. A pesar de salir, un poco por la puerta de atrás, del club gallego hace unas temporadas, el centrocampista no pierde ocasión de dejar claro que el RC Celta es el equipo de su vida. Un sentimiento que queda patente por algunas de las decisiones que Denis Suárez ha tomado en su carrera deportiva. Y es que el de Salceda de Caselas ha desvelado que cuando era un crio pudo haber fichado por el Real Madrid, pero que rechazó dicha oportunidad para quedarse en el RC Celta.

Aprovechando que Deportivo Alavés, su actual equipo, y Real Madrid se enfrentan este fin de semana, Denis Suárez ha asegurado que cuando estaba en categoría infantil tuvo una oferta del Real Madrid, pero que no la aceptó porque prefirió quedarse en el RC Celta. "Fue en infantil de segundo año para cadete de primer año. Hubo interés, pero mi intención era llegar al primer equipo del Celta. Yo soy muy celtista. Además, estaba muy a gusto en casa, con mi familia y con mi gente. Soy de los que piensan que, si se tienen que dar las cosas, se acabarán dando igualmente. No creo que haya necesidad de que un chico de 12, 13 o 14 años tenga que salir de casa para irse a otra ciudad sin sus padres, sobre todo cuando tienes la posibilidad de hacerlo en tu propia casa. Entiendo que si no existe esa posibilidad te puedas animar, o que los padres te animen, pero en mi caso no era así. Aun así, es una decisión complicada; no deja de ser un tren importante que pasa una vez", ha dicho en una extensa entrevista en Marca.

Denis Suárez ha aclarado que la decisión de no ir al Real Madrid y quedarse en el RC Celta se tomó de manera rápida tras una charla con sus padres. "Fue una decisión tomada entre mis padres y yo. Ellos me dijeron que había interés del Real Madrid cuando yo era infantil de segundo año y yo les dije que a mí me gustaba el Celta. Era un niño inocente y mi ilusión era jugar en el Celta. Fue una conversación rápida y sencilla".

A sus 31 años de edad, Denis Suárez está totalmente centrado en el Deportivo Alavés con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero el gallego está abierto a regresar al RC Celta una vez acabe su relación contractual con el equipo vasco.