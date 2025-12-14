Valverde, tras la derrota en Balaídos: "Repetir Champions suena muy glamuroso pero el objetivo es volver a Europa"

El técnico del Athletic Club ha reconocido que han dado "un paso atrás" al mismo tiempo que lamenta la lesión de Yuri y la quinta amarilla de Vivian; sobre el penalti de Nico Williams ha explicado que el encargado es Sancet, pero no estaba ya en el campo

Ernesto Valverde no ha puesto paños calientes a la derrota del Athletic Club frente al Celta de Vigo en Balaídos y así lo ha dejado claro en los micrófonos de DAZN. "Sin duda hemos dado un paso atrás, quedan pocos partidos para acabar la primera vuelta y hay mucha igualdad, es muy difícil sumar puntos, sean uno o tres, así que no podemos estar muy contentos. Queda mucha liga pero sabemos que la Champions es dura y repetir como objetivo suena muy glamuroso pero ya vemos que tenemos más dificultades. El objetivo es volver a Europa", ha reconocido.

Entre las muchas preocupaciones que deja el partido de Balaídos está la de la lesión de Yuri Berchiche, que a los 50 minutos de partido se rompía en una carrera con El-Abdelladoui, echándose la mano a la parte posterior del muslo. "Me ha venido todo a la cabeza al ver la quinta Dani, pero son partidos intensos y muy seguidos y habrá que pensar en alguna solución porque tenemos que continuar. Buscaremos soluciones en el primer equipo o en el filial, como hacemos siempre con Lezama. Estas cosas suelen pasar en una línea, ahora son los centrales. Lo de Yuri habrá que esperar a las pruebas que se le hagan al volver a Bilbao", explicaba Valverde, que tampoco podrá contar con Vivian para el choque ante el Espanyol ya que vio la quinta amarilla, teniendo ahora mismo disponible solo a un central, Aitor Paredes.

El penalti lanzado por Nico, que se le dejó su hermano Iñaki Williams, así lo relató Valverde: "Oihan Sancet es el encargado de tirarlos y si no Nico Williams que era la segunda opción pero lo ha fallado, no hay mucha historia más".

La vuelta de Iñaki Williams

"Supone mucho la vuelta de Iñaki, es un gran paso el que entre en la rotación de jugadores al tener tantos partidos por jugar aunque aún estaba algo falto de ritmo".

Su análisis del partido

"Han sido mejores que nosotros, el primer tiempo les quitábamos el balón y hubo opciones pero no generamos mucho, iba por ahí el partido, pero el problema era al entrar Iago Aspas en juego porque corrían y ahí nos faltó frescura. El comienzo del segundo tiempo ha sido malísimo, nos han hecho dos goles y hemos fallado un penalti; ha sido horrible".

Una segunda parte para olvidar

"No es constante lo de empezar mal los segundos tiempos, no hemos hecho daño ni hemos sido verticales, así es complicado; siempre atacábamos contra once atrás y no estábamos frescos. Lo del penalti ha sido un golpe anímico duro porque quedaba tiempo y te ponías a un solo gol, también el poste de Izeta... pero todo se te pone de espaldas a veces".