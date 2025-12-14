Ibai Gómez y Zubimendi: "Al Real Madrid le habría venido muy bien"

El exjugador de Athletic y Alavés reflexiona sobre Xabi Alonso, el momento del Madrid y la importancia que habría tenido el fichaje de Zubimendi por el club blanco

Ibai Gómez siempre tuvo alma de entrenador. El exextremo del Athletic y del Alavés, que acaba de cerrar su breve etapa en el Andorra, ha analizado con claridad el momento del Real Madrid de Xabi Alonso y el partido de hoy en Mendizorroza.

El adiós al Andorra y una decisión honesta

La etapa de Ibai Gómez en el Andorra ha sido corta, pero intensa. El propio técnico explica que no fue un fracaso, sino un aprendizaje. “A veces las cosas no salen como uno espera, pero me encuentro fenomenal porque ha sido un gran aprendizaje”, reconoce.

Ibai aclara además que su salida fue consensuada. “No fue un despido, sino una decisión conjunta. Yo no tenía buenas sensaciones y les propuse buscar un cambio. No fue tirar la toalla, fue ser honesto”. Sobre Gerard Piqué, destaca un trato cercano: “Fue cariñoso, me elogió y me deseó mucha suerte”.

Mendizorroza espera a un Madrid herido

El duelo entre Alavés y Real Madrid se presenta cargado de tensión. Ibai lo tiene claro: “La afición del Alavés es muy agradecida y Mendizorroza aprieta bastante. El Madrid no lo tendrá fácil”. Eso sí, avisa del peligro: “Vendrán con ganas de dar un golpe sobre la mesa”.

Sobre Xabi Alonso, muestra empatía y respeto. “Creo que está capacitado para hacer un largo camino en el Madrid, pero debe superar estos obstáculos”. Y lanza un mensaje claro al club: “Este es el momento ideal para respaldarle. Necesita mantener su personalidad y su idea de fútbol”.

La clave está en las emociones, no solo en la táctica

Ibai insiste en que el momento del Madrid va más allá de esquemas. “Ahora, por encima de cualquier situación táctica o técnica, están las emociones”. Para él, el reto es claro: “Emocionar para convencer, para que todos se impliquen en la idea del entrenador”.

Descarta por completo los rumores de vestuarios tóxicos: “Jamás he visto a jugadores hacer la cama a un entrenador. Ni en el Athletic ni en el Alavés”.

Zubimendi, el perfil que le falta al Madrid

Ibai no duda cuando se le pregunta por el centro del campo blanco. “Zubimendi le habría cambiado la cara al Madrid”, afirma. “Es un futbolista para controlar el juego, manejar los tiempos y las velocidades, un perfil cercano a lo que eran Kroos o Modric”.

El exjugador también reflexiona sobre su retirada prematura y su cambio de hábitos, influido por Marcos Llorente: “Compartimos un modelo de vida que nos funciona y está estudiado”.

Sobre el partido, no estará en la grada, pero se moja: “Ojalá gane el Alavés, pero el Madrid vendrá a muerte. Apostaría por un empate a uno”.