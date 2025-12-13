Gonzalo García elige esperar y opta por la paciencia como apuesta para triunfar en el Real Madrid

Sin haber estrenado todavía su cuenta goleadora esta temporada, Gonzalo García se ha convertido en un nombre propio dentro del vestuario del Real Madrid. A sus 21 años, el delantero ha tomado una decisión firme de cara al mercado: seguir en el club blanco pese al interés de diversos equipos europeos

Gonzalo García no ha marcado aún en el presente curso, pero sí ha logrado algo que no está al alcance de cualquiera: ganarse la confianza de Xabi Alonso. El técnico del Real Madrid ha recurrido al joven delantero en hasta 14 partidos oficiales esta temporada, utilizándolo como recurso ofensivo pese a la gran competencia que existe en la delantera blanca. No es titular habitual, pero su presencia se ha normalizado en las convocatorias y en los planes del entrenador.

El atacante madrileño, de 21 años, fue una de las grandes sorpresas del pasado Mundial de Clubes, donde se ganó su sitio a base de rendimiento. Sin Mbappé ni Endrick disponibles, aquel torneo se convirtió en su escaparate perfecto tras anotar cuatro goles. Desde entonces, su nombre empezó a sonar con fuerza tanto dentro como fuera de Valdebebas.

Interés desde Europa, pero una idea clara

El crecimiento de Gonzalo no ha pasado desapercibido. En las últimas semanas, varios clubes europeos han preguntado por su situación, especialmente desde la Premier League, donde hay equipos dispuestos a ofrecerle minutos y protagonismo inmediato. También fue vinculado recientemente con el Stuttgart, como posible destino invernal.

Sin embargo, el delantero ha sido tajante. Según desvela OK Diario, Gonzalo García no contempla una salida en este mercado. A diferencia de Endrick, que sí apunta a una cesión al Lyon, el canterano ha decidido quedarse y competir por su sitio en el Real Madrid, aunque eso implique paciencia y un rol secundario en determinados momentos.

Su postura no es nueva. Ya en noviembre dejó clara su mentalidad en una entrevista en El Larguero, donde explicó sin rodeos su decisión: “Mi única opción siempre fue quedarme en el Real Madrid, para mí es un sueño formar parte de la primera plantilla y estoy muy contento con la decisión que tomé. Ahora mismo en la cabeza solo está esta temporada con el Madrid, aprovechar cada minuto que me den. No hay que perder tiempo pensando en el futuro porque ahora estoy donde quiero estar”.

Números discretos y competencia de primer nivel

El contexto no es sencillo. Gonzalo compite por minutos con un Kylian Mbappé indiscutible y un ataque plagado de alternativas. Hasta ahora, sus cifras reflejan esa dificultad: 221 minutos repartidos entre LaLiga y Champions League, una titularidad en liga ante el Espanyol el 20 de septiembre y otra en la máxima competición continental frente al Manchester City. No ha marcado goles y suma una asistencia.

En cuanto a tiempo de juego, solo supera a futbolistas como Alaba, Lunin, Mendy o Endrick, una realidad que explica los rumores de mercado. Pese a ello, en el club valoran su compromiso con el proyecto y su condición de canterano, algo cada vez menos habitual en el primer equipo del Real Madrid.

Confianza interna y mirada a largo plazo

En Valdebebas existe la sensación de que la temporada es larga y que Gonzalo tendrá oportunidades para demostrar lo que ya exhibió en Estados Unidos. El propio jugador comparte esa visión y cree que, tarde o temprano, llegarán los partidos en los que pueda marcar diferencias.

Su perfil encaja en la idea de Xabi Alonso: delantero móvil, con velocidad, buen golpeo y capacidad para atacar el espacio. Además, en el cuerpo técnico se destaca su actitud y su paciencia, una virtud poco común en futbolistas jóvenes rodeados de expectativas y ofertas tentadoras.

Gonzalo García ha decidido esperar. Sin prisas, sin ruido y con una convicción clara: triunfar vestido de blanco. Mientras otros miran al mercado como vía de escape, él ha elegido resistir, competir y confiar en que su momento llegará en el Santiago Bernabéu.