Flick pasa del 'tema Xabi Alonso'

El técnico del Barcelona no quiso entrar a valorar la situación de su homólogo en el Real Madrid y prefirió centrarse en seguir ganando: "No voy a hablar de los rivales. No es una pregunta para mí", sentenció

El Barcelona lo intentó este sábado con dos planes diferentes ante Osasuna. En el primer tiempo, los de Flick, fieles a su estilo, tocaron de un lado a otro de la frontal del área y con Rashford, Pedri y Lamine Yamal trató de romper el entramado defensivo rojillo. En el segundo y tras no funcionar el primer plan, fueron más directos los culés en el ataque. En esa verticalidad y con una dosis alta de velocidad, llegó el primero de Raphinha. El brasileño también marcó el segundo y firmó tres puntos que le sirven a los blaugranas para meterle más presión a sus perseguidores.

Entre esos perseguidores está el Real Madrid que está viviendo una crisis importante que podría terminar, si no hay cambio de rumbo, con el despido de Xabi Alonso. Este sábado, tras el partido ante Osasuna, Flick no quiso opinar sobre la situación de Xabi Alonso y prefirió centrarse en que su equipo siga ganando: "No voy a hablar de los rivales. No es una pregunta para mí", sentenció. Después, el técnico alemán se mostró contento por poder aventajar a sus rivales en siete puntos: "Está bien que hayamos ganado hoy y que tengamos tres puntos más de ventaja y ponerles presión, están a siete. Para mí está muy bien ganar y seguir con la buena dinámica. Es fantástico ver al equipo así, tras unas semanas que nos costaron. También jugamos mejor. Hemos recuperado a jugadores también. No me importan los rivales".

Los goles de Raphinha

Como es lógico, Hansi Flick habló sobre el protagonista del encuentro con sus goles, Raphinha: "Es importante que marque los dos goles, para mí y para él. Es una parte muy importante de nuestro equipo. Ellos defendían abajo y era difícil crear huecos. Pero cuando lo tuvimos, lo aprovechamos, de ahí la calidad de Pedri y Raphinha".

A pesar del 2-0, el partido no fue sencillo para los culés, que eso sí, dominaron el esférico en todo momento. Así lo vio Hansi Flick: "Lo más importante son los tres puntos. Hemos controlado el partido, hemos tenido más del 80 por ciento del balón. Hemos estado bien en defensa. No hemos tenido las mejores oportunidades, pero hemos marcado dos goles. Es bueno dejar la meta a cero. Enhorabuena a todo el equipo por cómo han defendido".

Con la mirada puesta en el Villarreal

Tampoco se mostró excesivamente preocupado Hansi Flick cuando fue cuestionado sobre el liderato ya que el técnico alemán sabe que la Liga es muy larga y puede cambiar en cualquier momento: "No pienso demasiado en los demás equipos. Esto es largo. Queremos ir a Villarreal y ganar también. Ellos juegan muy bien y hay que ir y creer en nuestras fortalezas. Ponemos presión a los demás, pero no es nuestro objetivo. Queremos ganar".