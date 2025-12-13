Enfado tremendo de Alessio Lisci con sus jugadores

El técnico italiano no se cortó a la hora de señalar cómo en el primer gol del Barcelona no han hecho lo que estaba previsto en los entrenamientos. "Hay que estar en los detalles"

Osasuna se plantó este sábado en el Spotify Camp Nou con un guion muy claro. Tanto en el primer como en el segundo tiempo, los de Alessio Lisci buscaron salir rápido ante las intentonas culés. El Barcelona no fue capaz de marcarle a Osasuna hasta casi el minuto 70 y a partir de ahí, los rojillos tuvieron que asumir más riesgos. El VAR anuló un tanto rojillo por falta sobre Joan García.

Alessio Lisci explota en Osasuna

Alessio Lisci no escondió su enfado ante las cámaras de Movistar minutos después de certificar la derrota ante el Barcelona y habló de cómo habían llevado el partido hasta donde querían: "Se podía hacer. Se podía hacer. El partido lo teníamos donde queríamos. Los estábamos controlando bien dentro de lo que cabe contra este equipo".

El técnico italiano fue más allá para hablar del primer gol del Barcelona y cómo los suyos se equivocan a la hora de defenderlo: "El gol es... como siempre. No nos pilla descolocados el saque de banda. Tenemos un saque de banda súper cerrado lo que tenemos que hacer y hacemos otra cosa. Nos meten gol. Hay que estar en los detalles. Contra este equipo no le puedes regalar goles".

Alessio Lisci habla de estar 'cabreados' con el resultado de Osasuna

Osasuna llevó el partido donde quería hasta que llegó el gol del Barcelona y Alessio Lisci no puso paños calientes y apostó por irse enfadados tras llevarse el zurrón de puntos vacíos: "Estaba pasando todo lo que queríamos perfectamente. Ya está. Contra el Barça no puedes regalar. Tenemos que estar cabreados porque no hemos venido aquí de vacaciones. Hemos venido a puntuar porque se podía hacer. Hemos estado cerca de hacerlo. Tenemos que estar cabreados".

Alessio Lisci, visiblemente enfadado, dejó claro que no quería más regalos que llevasen la firma de Osasuna ya que la diferencia entre los de arriba y los de abajo es cada vez mayor: "Aquí ya se sabe que la diferencia cada año es más grande entre los de arriba y los de abajo. Estamos muchos equipos peleando por un punto más o menos. Por eso ya está de regalos".

El siguiente reto de Osasuna

Ahora Osasuna tendrá que cambiar el chip ya que el próximo 17 de diciembre visitará El Alcoraz para medirse al Huesca en la tercera ronda de la Copa del Rey. En tierras de Aragón le esperará un Huesca que este pasado viernes sacó los tres puntos en casa de la Cultural Leonesa en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion. El objetivo es claro: pasar de ronda ante un rival de inferior categoría.