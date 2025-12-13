El Racing denunciará al Barça por el traspaso de Pablo Torre al Mallorca

El FC Barcelona afronta un nuevo frente extradeportivo. El Racing de Santander denunciará ante LaLiga el traspaso de Pablo Torre al Mallorca, al considerar que la operación se ha cerrado por una cantidad inferior a su valor real con el objetivo de evitar el pago de plusvalías que beneficiarían al club cántabro

El FC Barcelona vuelve a verse envuelto en una controversia fuera de los terrenos de juego. A los asuntos judiciales todavía abiertos en torno al ‘caso Negreira’, el club azulgrana suma ahora un conflicto económico con el Racing de Santander, que ha decidido acudir a LaLiga por el traspaso de Pablo Torre al Mallorca.

El origen del conflicto radica en la cifra fijada para la operación. El Racing sostiene que el traspaso del centrocampista se ha cerrado en 4,95 millones de euros de manera intencionada para no generar plusvalías, lo que impediría al club cántabro percibir el porcentaje que considera que le corresponde por derechos pactados en la venta inicial del futbolista al Barça.

Según informó el periodista Pablo Puente, el Racing ya ha enviado un burofax a la entidad azulgrana como paso previo a las acciones legales que piensa emprender. En dicho escrito, el club santanderino advierte al Barcelona de que defenderá sus intereses económicos al entender que la operación le ha perjudicado de forma directa.

El Racing defiende sus derechos económicos

Desde la entidad cántabra consideran que el valor real del futbolista es superior y que la cifra pactada busca eludir de manera deliberada el pago de plusvalías. El Racing sostiene que el acuerdo firmado en su día con el Barcelona le otorga derecho a percibir ingresos en futuros traspasos del jugador, algo que ahora entiende que no se está respetando.

El presidente del Racing, Manolo Higuera, abordó públicamente esta situación durante la Junta General de Accionistas celebrada este sábado 13 de diciembre. En su intervención, explicó el impacto económico que estas operaciones tienen para el club y recordó los ingresos obtenidos en el último ejercicio gracias a traspasos y variables.

Higuera detalló que el Racing ingresó alrededor de 4,5 millones de euros por el traspaso de Gerard Fernández ‘Peque’ al Sevilla y por las variables incluidas en la venta de Pablo Torre al FC Barcelona. En este contexto, subrayó la importancia de proteger los derechos económicos del club en operaciones futuras.

Un conflicto que llegará a LaLiga

Ante la falta de entendimiento con el Barcelona, el Racing ha decidido elevar el caso a LaLiga, convencido de que la operación vulnera sus intereses financieros. Desde Santander consideran que estos ingresos son clave para la estabilidad del club y para poder reforzar la plantilla con el objetivo de luchar por el ascenso a Primera división.

El club entiende que la directiva azulgrana ha actuado de manera perjudicial al fijar el traspaso por debajo del umbral que activaría el pago de plusvalías, lo que consideran una maniobra premeditada. Por ello, no descartan que el conflicto derive en un procedimiento más largo si no se alcanza una solución satisfactoria.

Mientras tanto, el Racing mantiene firme su postura y asegura que agotará todas las vías necesarias para defender lo que considera un derecho adquirido. El desenlace del conflicto dependerá ahora de la interpretación de los acuerdos firmados y de la actuación de LaLiga ante la denuncia formal del club cántabro.