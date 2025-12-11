Proponen una multa al aficionado del Rayo que impidió a los jugadores del Barça entregar sus camisetas a la grada

La Comisión contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una sanción de 1.500 euros para un aficionado del Rayo Vallecano señalado por impedir que los jugadores del FC Barcelona, Alejandro Balde y Frenkie de Jong, entregaran sus camisetas a unos niños tras el partido disputado en Vallecas

El episodio que empañó el final del Rayo Vallecano - Barcelona del pasado 31 de agosto ya tiene una propuesta de sanción oficial. Casi cuatro meses después, la Comisión contra la Violencia en el Deporte ha planteado una multa de 1.500 euros para un seguidor rayista que, según la investigación policial, evitó que dos futbolistas del conjunto azulgrana pudieran tener un gesto amable con varios niños ubicados en la grada cercana al túnel de vestuarios.

El incidente se produjo instantes después del pitido final del duelo correspondiente a la jornada 3, en la presente temporada de LaLiga, un encuentro que terminó con empate y dejó escenas poco habituales, como interrupciones puntuales del VAR debido a problemas técnicos. Mientras jugadores y aficionados comenzaban a abandonar el estadio, Balde y Frenkie de Jong se acercaron a un grupo de menores que les pedían sus camisetas, un gesto frecuente en los partidos de élite. Sin embargo, la situación se torció de manera inesperada.

Una investigación que apunta a un miembro de los ‘Bukaneros’

El informe elaborado por la Brigada de Información de la Policía Nacional identifica al presunto responsable como integrante del grupo radical ‘Bukaneros’. Las grabaciones emitidas por distintas televisiones acreditadas mostraron cómo el aficionado reprendía a los niños cuando pretendían recibir las prendas de los jugadores visitantes. Entre los gritos recogidos por los micrófonos se pudieron escuchar expresiones como: “¡Iros fuera! ¡Si se las dais se las vamos a quitar!”.

La escena dejó visiblemente desconcertados a los futbolistas azulgranas. De Jong llegó a quedarse con el torso descubierto, sosteniendo la camiseta en la mano, antes de retirarse al vestuario contrariado por la presión ejercida desde la grada. Las imágenes mostraron también la tensión que se vivió en ese momento, agravada por otros improperios procedentes del fondo del estadio. Entre ellos se escuchó: “¡Esto es Vallecas, perros, ni robando ganáis aquí! ¡A tomar por culo, venga!”.

Una actitud que dejó a un niño sin regalo

El gesto amable que pretendían tener los jugadores finalmente no pudo llevarse a cabo. Minutos antes, según las cámaras de ‘El Día Después’, Balde y De Jong habían recogido sus sudaderas de entrenamiento para acercárselas a los pequeños aficionados. Pero la oposición desde la grada cercana al túnel de vestuarios lo hizo imposible. Entre los ‘ultras’ se llegó a escuchar: “Aquí no se da nada, eh. Aquí en el fondo de Vallecas no se dan camisetas. Fuera, fuera. En el fondo no se dan. Luego, fuera. En los vestuarios lo que queráis, pero aquí no. Aquí no se dan camisetas”.

Ante tal presión, ambos jugadores optaron por retirarse sin entregar nada. La escena, ampliamente difundida en redes y resúmenes posteriores, generó un intenso debate sobre el ambiente vivido en algunos campos y la responsabilidad individual de los aficionados que se sitúan en zonas de animación.

Una sanción que podría ser solo el primer paso

La propuesta de multa de 1.500 euros deberá completarse con el proceso administrativo correspondiente, aunque la Comisión considera acreditada la conducta del aficionado. La intención es evitar que episodios similares empañen el comportamiento en los estadios, especialmente cuando afectan a menores y a relaciones de cordialidad entre jugadores y público.

Mientras avanza el expediente, el incidente permanece como uno de los momentos más desagradables de aquella jornada, recordatorio de la necesidad de reforzar el respeto y la convivencia en los recintos deportivos.