El Barça se fija en Etienne Eto'o para reforzar su filial

El delantero mallorquín, perteneciente al Rayo Vallecano y cedido este año en el Mirandés, es una de las opciones que maneja el filial blaugrana para reforzar su ataque

El nombre de Etienne Eto’o vuelve a escena. El delantero mallorquín, hijo de Samuel Eto’o, está en la agenda del Barça Atlètic, que ya ha iniciado contactos para valorar su incorporación en un momento delicado para el filial azulgrana, muy condicionado por las lesiones y la falta de efectivos en la parcela ofensiva.

El Barça busca gol para su filial

El filial del FC Barcelona, que compite esta temporada en Segunda Federación, grupo III, ha comenzado a moverse en el mercado ante las dificultades que arrastra en ataque. Las bajas acumuladas han obligado a la dirección deportiva a explorar opciones que puedan aportar gol inmediato y profundidad de plantilla, y en ese contexto aparece el nombre de Etienne Eto’o.

Según informaciones procedentes de Catalunya y Baleares, el club azulgrana ya ha trasladado su interés por el delantero, consciente de su rendimiento reciente y de su margen de crecimiento. A sus 23 años, Eto’o encaja en el perfil que busca el Barça Atlètic: un atacante con experiencia en categorías inferiores, pero con recorrido por hacer en el fútbol profesional.

Una explosión que no pasó desapercibida

El interés del Barcelona se explica, sobre todo, por la temporada que firmó Etienne Eto’o con el filial del Rayo Vallecano. El delantero fue el máximo goleador de su grupo en Tercera Federación tras anotar 30 goles entre la fase regular y el play-off de ascenso, cifras que resultaron decisivas para que el segundo equipo franjirrojo lograra subir de categoría.

Aquella actuación le valió, además, el reconocimiento como mejor jugador de su grupo y la oportunidad de debutar con el primer equipo del Rayo Vallecano, tanto en Liga como en Copa. Su rendimiento llamó la atención de varios clubes, pese a proceder de una categoría modesta, y acabó provocando su cesión al Mirandés para la presente temporada.

El Mirandés frena su progresión

El salto a Segunda División no ha sido sencillo. En el Mirandés, Etienne Eto’o no ha logrado continuidad ni con Fran Justo ni con su sustituto, Jesús Galván. La competencia en ataque y la exigencia de la categoría han limitado su protagonismo, reduciéndolo a apenas ocho partidos oficiales entre Liga y Copa, con poco más de cien minutos disputados.

Aun así se reconoce su potencial, aunque también se subraya que el delantero aún necesita madurar tras haber ascendido dos categorías en apenas un año. Esa falta de minutos ha reabierto el escenario de una posible salida.

La Masia como oportunidad de crecimiento

El Barça Atlètic aparece ahora como una opción atractiva para todas las partes. El club azulgrana busca reforzar su delantera para buscar el ascenso, mientras que Etienne Eto’o podría recuperar protagonismo en un entorno que apuesta tanto por el desarrollo del talento joven.

Seguir los pasos de su padre en el Barcelona sería simbólico, pero el propio futbolista siempre ha insistido en construir su carrera al margen del apellido. De momento, pertenece al Rayo Vallecano y sigue cedido en el Mirandés, aunque su futuro vuelve a estar abierto.