Problema para el Barça de Flick: Lewandowski, baja

El delantero polaco no se ejercitó con el grupo este lunes y todo apunta a que Flick le reservará para evitar riesgos innecesarios

Robert Lewandowski no viajará a Guadalajara para disputar el partido de Copa del Rey. El delantero polaco fue la gran ausencia del entrenamiento de este lunes y se quedó trabajando en el gimnasio por unas molestias en la zona lumbar, una situación que ya se intuía tras no disputar ni un solo minuto ante Osasuna el pasado sábado.

Molestias persistentes y decisión preventiva-

Lewandowski arrastra desde hace días problemas físicos que le han impedido entrenarse con normalidad. Ante Osasuna llegó a calentar durante buena parte del encuentro, pero finalmente Hansi Flick optó por no utilizarlo, una decisión que ahora cobra todo el sentido. El cuerpo técnico no quiere asumir riesgos innecesarios con uno de los futbolistas más veteranos de la plantilla en un calendario que empieza a apretarse.

El polaco trabajó de manera específica en el gimnasio, centrado en la zona lumbar y el isquiotibial, y todo apunta a que se quedará en Barcelona para seguir un plan de recuperación individual. La prioridad es que llegue en plenas condiciones al duelo liguero del próximo fin de semana, especialmente teniendo en cuenta su importancia en el tramo decisivo de la temporada.

Rotaciones previstas en el estreno copero

La baja de Lewandowski no será la única novedad en el once que presente el Barça en Guadalajara. Flick tiene previsto introducir varias rotaciones, sobre todo en jugadores que acumulan una alta carga de minutos. Nombres como Pedri, Raphinha, Lamine Yamal, Balde, Eric García o Joan García apuntan a descanso o, como mínimo, a una gestión cuidadosa de esfuerzos.

El partido de Copa aparece como una oportunidad clara para los futbolistas con menos protagonismo. Futbolistas como Christensen, Roony Bardghji, Marc Casadó, Marc Bernal o Frenkie de Jong tienen muchas opciones de salir de inicio en un once que será claramente diferente al habitual en Liga.

La gran incógnita del ‘9’

La ausencia de Lewandowski abre el debate sobre quién ocupará la posición de delantero centro. Ferrán Torres es la opción más natural, aunque Flick podría optar por una solución más flexible teniendo en cuenta la importancia del partido liguero ante el Villarreal pocos días después. Marcus Rashford aparece como alternativa puntual, ya que conoce la posición, aunque se siente más cómodo partiendo desde la izquierda.

También existe la posibilidad de que el técnico alemán apueste por un ataque más móvil, sin una referencia fija, con jugadores como Fermín o incluso algún futbolista del filial ganando protagonismo. Lo que sí parece claro es que Flick aprovechará la Copa para probar variantes sin comprometer la salud de sus hombres clave.

La portería, otro foco de atención

Más allá del ‘9’, otra de las grandes incógnitas estará bajo palos. Flick ha reiterado que Joan García es el “número uno”, pero no ha despejado públicamente quién es su alternativa inmediata. Ter Stegen y Szczesny se entrenaron con normalidad y cualquiera de los dos podría ser titular en Guadalajara.

Con Lewandowski fuera y varias rotaciones previstas, el Barça afronta el estreno copero con el objetivo de avanzar sin sorpresas de ningún tipo.