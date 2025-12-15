Cañizares marca el préstamo de Ter Stegen: "El Barça calculó mal y lo mejor para todos ahora es una cesión hasta final de temporada"

El excancerbero, ahora tertuliano, aclara el problema que se le viene al Barça en la portería, con el arquero germano ya recuperado

El excancerbero Santiago Cañizares, exguardameta de Real Madrid y el Valencia, entre otros, y actual tertuliano radiofónico, se ha convertido en un opinador nato. No hay tema de actualidad que se le resista al bueno de Cañizares. Desde los problemas deportivos del Real Madrid de Xabi Alonso o el debate en la portería que se le abre al FC Barcelona, con la vuelta de Ter Stegen y con Joan García como el portero titular ante los ojos de Hansi Flick.

Un debate que ya se abrió el pasado verano, pero que quedó en ‘stand by’ por la lesión del arquero alemán, que lo ha apartado de la competición desde mediados de julio hasta nuestros días. Tanto, que Flick, incluso, ha tenido que tirar también de Szczesny cuando Joan García se vio obligado a pasar por el quirófano.

¿Quién debe ser el portero titular del FC Barcelona?

La afición del FC Barcelona se pregunta ahora quién debe ser el portero titular del FC Barcelona, aunque parece que Hansi Flick lo tiene claro. Así lo explica Santi Cañizares en El Partido de Cadena COPE: “Yo creo que el Barça calculó mal”.

Y así lo argumentó Cañizares, quien considera que el conjunto azulgrana “pensó que poner a Ter Stegen en el mercado iba a ser sencillo”. Sin embargo, no repararon los azulgranas en que al guardameta germano aún le restan “dos años y medio de contrato” y “un salario muy alto”. Así como “el historial de lesiones en los últimos dos años”, lo que, en sus palabras, dificulta aún más la marcha de Ter Stegen.

Una cesión para Ter Stegen

Santi Cañizares lo tiene claro al respecto, y apuesta por un préstamo: "Lo mejor para todos es una cesión hasta final de temporada, que él pueda ir al Mundial. Da igual el equipo, si lo que se trata es de jugar y demostrar que estás bien”.

Una estrategia con la que “animaría al mercado de verano y al jugador”, abriendo la posibilidad de que el movimiento cobre fuerza para la próxima ventana de transferencias, habiendo demostrado previamente que es un recurso solvente bajo palos.

Aún más, teniendo en cuenta que este verano se disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, deseando Ter Stegen poder estar junto a su país, Alemania. Está por ver, también, qué es lo que hace Flick con el partido de Copa del Rey de esta semana, si apuesta por su compatriota o si sigue confiando en Szczesny como suplente. El técnico alemán lo ha dejado claro, es Ter Stegen “quien tiene que decidir”. Hasta la fecha, el alemán ha defendido la portería del FC Barcelona en 422 partidos, habiendo dejado la portería a cero en 175 de ellos.