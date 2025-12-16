Guadalajara 0-2 Barcelona: El campeón, al límite en la Copa del Rey

El partido empezó media hora más tarde por problemas con una grada supletoria. Christensen marcó de cabeza en el 76 tras insistir una y otra vez. Los locales pelearon hasta el final y dispusieron de ocasiones para empatar. Rashford hizo el segundo en el 90 tras un gran pase de Lamine Yamal

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, aterrizaba en la competición para medirse a un rival que por derecho propio se había ganado el premio de recibir en casa a los de Hansi Flick. El CD Guadalajara, equipo de Primera RFEF, había eliminado en la primera ronda al Cacereño de Segunda Federación para después cargarse a uno de los equipos de moda en segunda, el Ceuta de José Juan Romero.

Este martes tocaba disfrutar en el Estadio Pedro Escartín aunque hubo que esperar más de la cuenta. Una de las gradas supletorias de la casa del CD Guadalajara tuvo algunos problemas con la falta de asientos numerados lo que provocó que el choque empezase media hora después de los previsto, es decir, a las 21:30.

El Guadalajara se aferra a Dani Vicente

Tenía claro el Barcelona que para evitar sustos innecesarios debía salir con todo desde el primer momento. Con un once en el que aparecieron numerosos suplentes y con Ter Stegen en la portería, los de Hansi Flick iniciaron el partido con una presión alta que impedía a los locales salir con comodidad.

El Barcelona se volcó desde el primer momento sobre la portería de Dani Vicente y fue precisamente el cancerbero del Guadalajara el que evitó que en el primer tiempo llegase el gol culé. Tuvo varias actuaciones de mérito, la primera en el cinco en un tito lejano de Eric García que a punto estuvo de pillarle desprevenido y que en dos tiempos blocó.

Rashford no puede con el cerrojo del Guadalajara

El Barcelona introdujo un cambio tras el descanso con la entrada de Cubarsí. El central culé cumplió así 100 partidos con la camiseta del Barcelona. El Guadalajara esperó al 62 para darle entrada a tres jugadores de una tacada (Calvo, Caropitche y Gallardo). Los minutos seguían pasando y Dani Vicente seguía convirtiéndose en el protagonista del encuentro deteniendo dos disparos a bocajarro a Rashford.

El Pedro Escartín empieza a creer

Una vez que se llegó a los últimos 20 minutos de tiempo oficial y como si se tratase de un guión, el Guadalajara cambió su idea de juego y empezó a estirarse. El Barcelona, más cansado, no atacaba con tanta frescura la portería del Guadalajara y los locales empezaban a creer.

La grada empezó a entonar el clásico 'si se puede' y Toño Calvo probó suerte desde media distancia para poner a prueba a un Ter Stegen que acompañó el disparo con la mirada. Mientras tanto, Hansi Flick ya había dado entrada a Balde, Pedri y Koundé. El Guadalajara seguía poniéndole emoción a la eliminatoria de Copa del Rey.

Christensen lleva la calma al Barcelona

Corría el minuto 75 cuando el Barcelona respiró. Un centro desde la derecha del Frenkie De Jong terminó en un remate de Christensen que llevó la tranquilidad a todo el Barcelona. No fue sencillo y el Barcelona tenía aún que remar porque el Pedro Escartín no había dicho su última palabra.

Con los locales volcados, Rashford sentenció en el 90 gracias a un gran pase de Lamine Yamal que el británico aprovechó para, ahora sí, superar a Dani Vicente con un regate y rematando a placer. El Barcelona se metía, no sin sufrimiento, en los octavos de la Copa del Rey.