Eldense 1-2 Real Sociedad: Ansotegi salva los muebles sobre la bocina

La Real Sociedad, con un gol en el descuento, salva los muebles y avanza a la siguiente ronda de la Copa del Rey

La Real Sociedad firmó un mal partido ante el Eldense, pero un gol de Pablo Marín en el último minuto del descuento evitó que el partido se fuese a la prórroga. El cuadro donostiarra sudó tinta china para salvar los muebles y la inexperiencia se notó en Ansotegi, que esquiva la primera bala y da una vida extra a la Real Sociedad en la Copa del Rey.

Estreno con victoria de Ion Ansotegi en la Real Sociedad

Ion Ansotegi se estrenó como técnico del primer equipo de la Real Sociedad y apostó por un once inicial muy reconocible para intentar evitar problemas ante un rival que en las dos temporadas anteriores militó en el fútbol profesional y que en los dos últimos meses apenas ha perdido un partido en la tercera categoría del fútbol español. Pese a ello, el conjunto alicantino que entrena el ex internacional Claudio Barragán dio el primer aviso nada más comenzar el partido con un peligroso disparo de Boston Billups. El Eldense jugó con mucha intensidad e incomodó a un rival que no encontró el camino de imponer la diferencia de calidad individual. La Real Sociedad no dio señales hasta bien avanzada la primera mitad con disparo de Gonçalo Guedes desde fuera del área que obligó a intervenir al meta Pablo Valencia. Las mejores ocasiones realistas llegaron al borde del descanso. Zakharyan, con todo a favor, envió fuera tras una buena jugada de Kubo. A continuación, otro buen chut de Brais Méndez hizo brillar al portero del Eldense. Sin goles y con una Real Sociedad sin alma, poco fútbol y pobres sensaciones, el partido llegó al descanso en Elda.

En el segundo periodo, no cambió mucho la decoración con un equipo donostiarra en un quiero y no puedo ante un Eldense que fue alimentando el sueño de pasar de ronda. Cuando nadie lo esperaba y de la nada. Sucic adelantó a la Real en el minuto 79 al aprovechar un error de la zaga del Eldense. Sin embargo, el Eldense empató nada más sacar de centro con un gran gol por la escuadra de Nacho Quintana tras enganchar un balón que Jesús Clemente había estrellado previamente en la cruceta. Con 1-1, el partido caminaba hacia la prórroga, pero Pablo Marín salvó a la Real Sociedad en el minuto 95 al batir a Pablo Valencia apenas uno segundos antes del final del añadido. El 1-2 dejó la eliminatoria vista para sentencia a pesar de que el conjunto realista siguió mostrando demasiadas dudas.

Ficha técnica del Eldense 1-2 Real Sociedad

1 – CD Eldense: Pablo Valencia, Álex Serradell, Floris Smand, Arnau Gaixas (Rafa Núñez, min. 86), David Ruiz (Jesús Clemente, min. 55), Ibarrondo, Borja Calvo (Dioni Villalba, min. 82), Guille Macho, Rubén Quintanilla (Hamza Bellari, min. 46), Boston Billups (Marcos Bustillo, min. 46) y Nacho Quintana.

: Unai Marrero, Aramburu, Zubeldía, Jon Martín, Aihen Muñoz (Sergi Gómez, min. 74), Brais Méndez (Sucic, min. 74), Gorrotxategi, Carlos Soler (Astiazarán, min. 84), Zakharyan (Karrikaburu, min. 66), Guedes y Take Kubo (Pablo Marín, min. 84).

: 0-1, min. 79: Sucic. 1-1, min. 81: Nacho Quintana. 1-2, min. 95: Pablo Marín.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (comité extremeño), asistido en las bandas por Iván Massó Granado y Abraham Pérez Dapia. Mostró tarjetas amarillas a Rubén Quintanilla y Floris Smand por el Eldense y a Zakharyan y Astiazarán por la Real Sociedad.

Incidencias: Eliminatoria correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 3.392 espectadores.