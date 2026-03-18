El resultado del sorteo de las entradas de la final de Copa de la Real Sociedad: los 15.600 afortunados

La entidad txuri urdin ha realizado este mediodía el sorteo de las entradas para La Cartuja, aunque ha recordado que estas puedes ser cedidas a otros socios o aficionados que no sean socios, a la hora de acceder al pago a través de la web de la RFEF

La Real Sociedad ha llevado a cabo este mediodía el sorteo entre sus socios de las entradas para la final de la Copa del Rey que disputará el conjunto de Pellegrino Matarazzo el próximo 18 de abril frente al Atlético de Madrid en La Cartuja de Sevilla. Así, tras la celebración del mismo se ha conocido que los agraciados con una entrada para el duelo son los abonados cuyo número de solicitud va desde el 6.752 hasta el 11.238 (último número de la lista) y desde el 1 hasta el 3.767, incluidos.

Así, un total de 15.643 socios de los 22.134 que había solicitado entrada para el sorteo tienen su ticket asegurado, a los que hay que sumar los socios abonados con más de 25 años de antigüedad que también la solicitaron y tenían asegurada su plaza en la grada de La Cartuja.

Cabe recordar que la Real Sociedad ha recibido en las últimas horas una remesa de 612 entradas más para la final de Copa y que ya se habían incluido en el sorteo de este miércoles, por lo que en total serán 22.450 aficionados realistas los que puedan entrar en La Cartuja.

Por otro lado, han sido casi 6.500 abonados los que se han quedado sin entrada para la final de la Copa del Rey, aunque todavía les queda la posibilidad de que algunos de los agraciados en el sorteo rechace su localidad por cualquier motivo.

La Real Sociedad permite ceder las entradas

Cabe recordar también que la Real Sociedad ha dado vía libre a los socios que hayan conseguido una entrada la posibilidad de cederla a otra persona, incluso no sea socio de la entidad txuri urdin. Esto se podrá hacer en el momento del pago en la misma página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Es decir, el socio que obtenga una entrada para la final, ya sea con antigüedad de más de 25 años o mediante el sorteo, podrá ceder la entrada a cualquier persona sin la necesidad de que el receptor de la entrada sea socio de la Real. "A la hora de completar el pago correspondiente de su entrada, cada Socio/a podrá introducir los datos identificativos (nombre, apellidos y DNI) de la persona que vaya a utilizar la entrada. Por tanto, será obligatorio que el nombre que figure en la entrada digital coincida con la identidad del portador en el acceso al estadio. Una vez realizado el pago de la entrada a través del portal de venta de la RFEF, no se admitirán devoluciones", explicaba la Real Sociedad en su comunicado.

Además, apuntaba la entidad donostiarra que la elección de la ubicación concreta de la localidad y el pago de la entrada deberán realizarse a través de un portal de venta específico de la RFEF. "Para cumplimentar este proceso de compra será preciso utilizar un código de acceso al portal de la RFEF que la Real Sociedad facilitará mediante correo electrónico a cada socio/a adjudicatario de una entrada", indica la entidad guipuzcoana en su comunicado de este miércoles.