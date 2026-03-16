Críticas a la Federación por el precio de las entradas de la final de Copa del Rey: "Basta ya de fútbol negocio"

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid alza la voz y señala a la Federación por el elevado coste de las localidades para el partido del próximo 18 de abril ante la Real Sociedad en La Cartuja

La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja el próximo sábado 18 de abril, está dando mucho que hablar más allá de lo meramente deportivo. Ya ha habido duras críticas por lo mucho que tendrán que rascarse el bolsillo los seguidores de ambos equipos para desplazarse hasta Sevilla y pasar una noche en la ciudad, debido a los elevados precios de los vuelos y los alojamientos. Pero a ello se suma también el alto coste de las entradas, que ha incrementado más si cabe el enfado de buena parte de los aficionados.

Las más baratas, con visibilidad reducida

Así, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha señalado este lunes a la Real Federación Española de Fútbol por los “precios abusivos” de las localidades para el encuentro que tendrá lugar en la capital hispalense, que oscilan entre los 89 euros de las más baratas, con visibilidad reducida, hasta los 259 euros de las más caras, en Tribuna

“Precios abusivos para la final de la Copa del Rey. Entradas a precios prohibitivos que dejarán fuera a muchos aficionados de toda la vida. Los clubes finalistas no deberían haber aceptado estos precios. Basta ya de fútbol negocio. El fútbol es de su gente”, publicó la citada asociación rojiblanca en sus canales oficiales.

Entre 89 y 258 euros

Según los precios de los que ha informado el propio Atlético de Madrid, hay entradas disponibles en la Grada Alta Norte por 89 y 110 euros, catalogadas sin embargo con la etiqueta de visibilidad reducida, pues el lugar asignado presenta “alguna obstrucción visual parcial del terreno de juego por tener delante alguna barandilla o similar”.

El resto de localidades tienen precios de 115, 133, 144, 167 y 179 euros en la zona del Gol Norte, subiendo hasta los 236, 248 y 258 euros en Fondo, que viene a ser la grada lateral frente a Preferencia, donde también se pueden adquirir entradas a 179 y 196 euros, pero igualmente con visibilidad reducida.

No son los seguidores colchoneros, no obstante, los únicos a disgusto por lo mucho que tendrán que rascarse el bolsillo para animar 'in situ' a su equipo. En la Real Sociedad, hasta su entrenador, Pellegrino Matarazzo, ha criticado públicamente una medida que no ayuda a llevar a la gente a los estadios. Pero es tanto la ilusión existente en ambos bandos que, a pesar de todo ello, los dos clubes se han visto desbordados por la gran cantidad de peticiones, sin poder dar respuesta a todas ellas.

Desbordados pese a todo

En concreto, la RFEF ha cedido 25.680 entradas a cada finalista, menos de las que fueron asignadas a Real Madrid y Barcelona en la última edición. Una cantidad a la que tanto en el Metropolitano como en Anoeta han descontado un 15% para sus compromisos particulares y con patrocinadores. Es decir, que quedan 21.828 localidades para los socios de ambos equipos.

En el Atlético de Madrid, han sido 54.385 las solicitudes recibidas, con lo que más de la mitad se quedará sin poder acudir a La Cartuja, mientras que en la Real Sociedad son 28.931 socios los que han formulado su petición, quedándose fuera más de 7.000.