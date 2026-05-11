Final de temporada colchonera para Nahuel Molina y mirada al Mundial

El argentino se lesionad y no jugará más con los de Simeone y queda la incógnita de saber si estará en la cita mundialista

Nahuel Molina ya no jugará más esta temporada con el Atlético de Madrid. El argentino se añade a la lista de lesionados que cuenta el equipo colchonero y cayó el pasado sábado en el partido que su equipo disputó contra el Celta de Vigo en el Metropolitano y que acabó con derrota para los de Diego Pablo Simeone con el gol de Borja Iglesias en la segunda parte.

Fue en una de las últimas acciones del choque contra los gallegos cuando Nahuel Molina sintió el problema físico. Se trata de una distensión en el isquiotibial que no debe suponer demasiado tiempo de recuperación, pero que sí le privará de jugar lo que resta de temporada con el Atlético de Madrid, según Marca.

Nahuel Molina y el Mundial

Otra derivada diferente es el Mundial. Nahuel Molina está llamado a estar en la lista final de Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que justo arrancará dentro de un mes. No debería tener problemas el lateral para estar en esa cita donde Argentina defenderá el título de campeón del mundo, aunque habrá que esperar a próximas fechas para saberlo. El seleccionador tiene hasta el 30 de mayo para ofrecer la lista de cara este evento tan relevante.

Al Atlético de Madrid le restan tres partidos en este final descafeinado de temporada en los que no estará Nahuel Molina. Los rojiblancos visitan este martes a Osasuna en El Sadar (21.30 horas), reciben al Girona el domingo en el Metropolitano y acaban el curso visitando al Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Una baja más para los de Simeone.

Lista de lesionados en el Atlético de Madrid

El técnico argentino no puede contar en estos momentos con varios jugadores que pueblan la enfermería colchonera. Son los casos de Pablo Barrio Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y José María Giménez, quien precisamente caía lesionado en los primeros compases del encuentro contra el Celta de Vigo. La larga temporada cargada de partidos ha hecho mella en la plantilla rojiblanca.

Nahuel Molina cierra su temporada con la participación en 46 partidos oficiales con el Atlético de Madrid. Dos goles, golazos, y cuatro asistencias son los números del argentino que ha dejado detalles en ese lateral derecho, aunque no ha terminado de tener toda la continuidad deseada. Ahora punto el punto final a su temporada como colchonero. Ahora queda saber si estará para el Mundial.