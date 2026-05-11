Simeone y su reflexión sobre el campeón de LALIGA: "Dejamos dos veces eliminado al Barcelona, ¡Dios mío!"

El entrenador colchonero, que ha hablado de las lesiones y el Mundial, ha felicitado al equipo azulgrana por el campeonato conquistado

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido este lunes antes los medios de comunicación y, entre otras cuestiones, ha reflexionado sobre el Clásico y el Barcelona, campeón de LALIGA tras vencer al Real Madrid. "Miraba el partido de ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona, ¡Dios mío!", ha explicado.

El argentino ha hablado así al ser preguntado por el título del Barcelona y el Clásico. Simeone ha querido felicitar al campeón. "Es el mejor equipo que juega en el mundo. Ganó una Liga merecidísima del principio a final, el año pasado también, con una contundencia increíble. Felictarlos, juegan un fútbol increíble", ha relatado en la rueda de prensa al partido que el Atlético de Madrid jugará este martes frente a Osasuna.

La motivación en el tramo final

También se ha referido a cómo afronta el final de temporada, ya con la clasificación lograda para la Champions. "De la manera que explicaba el otro día. Tenemos una mínima posibilidad de si lo hacemos bien en estas tres fechas y el Villarreal pierde nos da la última oportunidad de ir a jugar allí para salir tercero es el único objetivo real", ha indicado Simeone.

En ese sentido, Simeone ha aclarado dónde encontrar la motivación: "Es como cuando juegas con tus amigos, quieres ganar, es el estímulo que te da este deporte, aunque juegues a nivel amateur juegas para ganar y divertirte".

De las lesiones al futuro del Atlético

Otro asunto tratado ha sido el de la lesión de José María Giménez sucedida en el partido contra el Celta de Vigo. "Contento dentro de lo que pensábamos, es un esguince de tobillo. Es una persona muy fuerte, ha pasado por mil batallas, llegará al Mundial como se merece, ojalá pueda competir de la mejor manera en el Mundial que es lo más cercano que tiene", ha afirmado el argentino.

Eso ha dado pie a una reflexión más profunda de Simeone. " Hablábamos el otro día con gente de fútbol y decíamos lo importante que es un Mundial para el deporte, y llegar de esta manera a las selecciones, con jugadores en peligro como Lamine Yamal, como algunos de nuestros chicos, es una pena grande. Hay una gran inversión, gente que pone dinero, la vez pasada en diciembre no hubo tantas lesiones", ha explicado para luego añadir: "Los jugadores llegan ajustados a estos eventos, que son importantes para todo. Hay que observarlo, `porque no es un detalle menor que futbolistas importantes cuando llega el Mundial enciendes la televisión y no están".

En lo que no ha sido tan amplio ha sido sobre el futuro de Koke. "Prometo que en el momento que hable con él, lo diré. Vayamos cambiando la pregunta", ha relatado. Sin Griezmann, habrá que ver qué sucede con Koke, se le preguntaba a Simeone si eso podría suponer una pérdida de identidad del vestuario. "Son ciclos que van cambiando, momentos que el grupo y el equipo tendrán que atravesar. Los futbolistas que vengan tendrán que tener la personalidad de ocupar lugares importantes", ha señalado.