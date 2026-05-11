Giménez sufre un ﻿esguince de alto en su tobillo y Nahuel Molina padece una lesión muscular

El club colchonero ofrece el parte médico de las lesiones del lateral argentino y del central uruguayo sufridas ante el Celta de Vigo

El Atlético de Madrid ha detallado este lunes las lesiones que sufren sus futbolistas Nahuel Molina y José María Giménez. Los dos sufrieron percances el pasado sábado en el partido que se disputó contra el Celta de Vigo en el Metropolitano. En el caso del uruguayo se trata de un esguince de alto grado en el tobillo derecho, mientras que en el del argentino es una lesión muscular en el muslo izquierdo.

Giménez, según ha explicado el Atlético de Madrid en un comunicado, fue sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club que arrojaron el diagnóstico del esguince de alto grado en el tobillo derecho. Hay que recordar que el defensa fue a taponar un lanzamiento de Borja Iglesias cuando se produjo la lesión. Fue en el primer tramo del partido, lo que supuso que tuviera que ser suplido y dejar su sitio en el campo a Le Normand.

También fue sometido a pruebas médicas por parte del Atlético de Madrid Nahuel Molina, dado que sintió molestias derivadas del partido contra el Celta de Vigo. Los resultados señalan una lesión muscular en el muslo izquierdo del argentino. Un contratiempo para el lateral derecho del equipo de Diego Pablo Simeone.

Gimnasio y readaptación

El club colchonero señala que tanto Giménez como Nahuel Molina realizarán tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición. No se habla en el parte médico de fechas, pero parece improbable alguno de ellos pueda jugar más con el Atlético de Madrid en lo que resta temporada.

La primera de las tres citas del Atlético de Madrid le llevará hasta El Sadar para enfrentarse a Osasuna (19.30 horas) este martes. Luego el domingo será la despedida de la temporada en el Metropolitano, con el compromiso frente al Girona. Para cerrar la temporada los de Simeone visitarán al Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Lista de lesionados

Las lesiones de Giménez y Nahuel Molina se unen a la de otros compañeros que habitan la enfermería. Son los casos de Pablo Barrios, Guliano Simeone, Julián Álvarez, Nico González y Johnny Cardoso. La temporada tan cargada del Atlético de Madrid, en la que ha jugado todos los partidos posibles menos la final de la Supercopa de España y la final de la Champions League, ha hecho mella en el equipo. Todo pese a las rotaciones que Simeone ha ido practicando en muchas fases del curso.