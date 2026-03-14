La crítica de Matarazzo por los precios de la final de Copa: "Queremos gente en los estadios pero no tiene que doler tanto para ellos"

El preparador de la Real Sociedad ve a sus jugadores muy motivados para el duelo de Osasuna y siendo capaces de dejar a un lado la final de Copa, sobre la que se ha mojado por los precios de las entradas; también ha dado una fecha de vuelta para Kubo

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha desvelado en rueda de prensa que Gorrotxategi sí estará en la lista de convocados para el duelo de este domingo ante Osasuna pero no Aihen Muñoz. "Gorrotxategi está mejor. Tuvo molestias en la zona del aductor después del partido de semifinales contra Athletic Bilbao. Y por eso tampoco tuvo minutos en el último partido contra el Atlético de Madrid y tampoco entrenó con nosotros hasta hoy. Así que ha estado fuera toda la semana, pero ahora se siente mejor, ha completado toda la sesión y puede ser también una opción para mañana. Aihen Muñoz sigue teniendo algunos problemas en la zona por encima del muslo y todavía no entrena con nosotros. Esperamos que pueda empezar a entrenar, entrenamiento parcial, después del partido y también ser entonces una opción para el próximo partido contra Villarreal".

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Qué partido espera ante Osasuna

"Espero un partido en el que tengamos que ir a nuestros límites. Es un equipo que lo ha hecho muy bien en las últimas semanas. Empataron contra Mallorca y perdieron contra Valencia en los dos últimos partidos, pero antes de eso ganaron cuatro de sus últimos seis partidos y estaban en un muy buen momento. Jugamos contra ellos en la Copa y vimos que es un buen equipo, un buen equipo con una salida de balón sólida, mucha movilidad en el centro del campo, un delantero que tiene 12 o 13 goles, Budimir, y también extremos con mucha velocidad. Así que es un buen equipo en LaLiga y también un partido en el que tendremos que ir a nuestros límites para poder ganarlo. Pero tengo muy buenas sensaciones de los entrenamientos de esta semana. El nivel de entrenamiento ha aumentado cada día y hoy realmente es un día en el que siento que los chicos tienen mucha ilusión por el partido de mañana. Así que vamos".

El partido de Copa como referencia

"Hay una referencia que podemos usar. Ciertamente hay una creencia diferente en cada partido de Copa, puedes ganar una energía diferente en los partidos de Copa que en LaLiga, pero el estilo de juego, los jugadores individuales, eso sigue siendo lo mismo. Así que ciertamente hay cosas que podemos mirar de nuestro último partido contra Osasuna que podemos usar mañana".

Ganar en Anoeta, fundamental

"Sí, estoy de acuerdo. No estamos mirando los cuatro partidos, estamos mirando el primero. Estamos mirando a mañana. Mañana es un gran día para nosotros. Si realmente queremos subrayar el hecho de que queremos hacerlo bien en LaLiga, entonces mañana es un partido importante para rendir y para ganar".

Cómo se evita pensar en la final de Copa

"Este es nuestro trabajo. Este es el objetivo. Y soy muy optimista de que estaremos en el campo mañana para rendir contra Osasuna".

Cómo está Take Kubo

"Take Kubo empezará a entrenar con el equipo en el parón de selecciones y lo está haciendo muy bien. Está progresando muy bien con su entrenamiento de rehabilitación y esperamos tenerlo con la plantilla y ojalá pueda ser una opción para el partido contra Levante".

El precio de las entradas de Copa

"Para ser honesto, no tengo una comparación, no sé cuáles son los precios en Alemania para las finales de Copa. Sé que, en general, los precios de las entradas se han vuelto muy altos, no solo en España sino también en Alemania, así que es algo en lo que la gente tiene que pensar. Queremos gente en los estadios, queremos que disfruten del fútbol, pero no tiene que doler tanto para ellos ver deporte".

Los resultados desde su llegada

"Es algo positivo que estemos ganando partidos, que tengamos los resultados que necesitamos. Pero hemos hecho eso no mirando 16 o 13 o 14 partidos, miramos cada partido y afrontamos cada partido como si fuera el último. Por eso dije que mañana, Osasuna en casa, es muy importante para nosotros, por todo lo que significa para nuestro futuro. Así que sí, es muy positivo y nos gustaría continuar así".

Situación de Wesley

"Ha jugado uno contra uno con un disparo increíble y no ha jugado en los partidos pasados también porque ha habido decisiones tomadas por otros jugadores que también están en buena forma, quizá otros perfiles que hemos necesitado en este momento. Seguramente, si hay una situación en la que necesitemos un jugador que entre y gane situaciones de uno contra uno para desbloquear defensas de bloque bajo, entonces Wesley es ciertamente una opción para mostrar de nuevo sus cualidades. Está trabajando duro. Está trabajando duro en cada sesión de entrenamiento y buscando mejorar, lo que dice mucho de su carácter. Así que veremos. Al final, no puedo decir cuál será su papel. Al final, lo tomamos día a día o partido a partido. Pero, por supuesto, todos estamos abiertos y muy abiertos a Wesley".

La lucha por Europa

"Es un partido clave para nosotros para sumar tres puntos más. Y, por supuesto, si estás compitiendo con equipos en la misma zona de la tabla, entonces es aún más importante. Pero, para nosotros, se trata de ganar cada partido, ganar mañana y otros tres puntos en nuestra tabla".

Ganar significaría pensar solo en Europa

"Queremos estar ahí en el primer partido, después de clasificarnos y después del Atlético de Madrid. Creo que es un muy buen momento para mostrar lo que queremos en LaLiga".