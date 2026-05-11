La petición de la Real Sociedad a LaLiga

El club vasco va a comenzar una serie de reformas en el Estadio de Anoeta que le van a impedir comenzar la temporada jugando como local. Es por ello que la entidad presidida por Jokin Aperribay va a pedir que en las dos primeras jornadas de Primera división de la siguiente campaña el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo juegue como visitante

La Real Sociedad ya comienza a planificar la temporada que viene en la que no solo va a haber novedades en materia deportiva, sino que también las va a haber en cuanto a mejoras en las instalaciones que usa el equipo vasco el cual va a ampliar durante este verano el Estadio de Anoeta. Esto trae consigo que el club que preside Jokin Aperribay le haya cursado una petición a LaLiga de cara a la siguiente temporada que consiste en que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no juegue las dos primeras jornadas como local.

Un reforma de Anoeta para aumentar capacidad y con la vista puesta en el Mundial 2030

Una vez termine la actual temporada la Real Sociedad se va a poner manos a la obra para llevar a cabo una ampliación del aforo del Estadio de Anoeta con el objetivo de tener más público local en sus partidos y también para cumplir con los requisitos que impone la FIFA para que el coliseo de San Sebastián sea una de las sedes en donde se juegue partidos del Mundial 2030 que España va a organizar con Portugal y Marruecos.

La obras de ampliación del aforo del Estadio de Anoeta se van a realizar entre los meses de julio y agosto, aprovechando el tiempo entre temporadas y el mercado de fichajes de verano. A pesar de que la Real Sociedad juega su último partido como local en esta campaña el 17 de mayo, las obras tienen sus tiempos y no se van a poder comenzar hasta el mes de julio.

Para no ir justo ni con prisas, la Real Sociedad le ha pedido a LaLiga que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo juegue sus dos primeros partidos de la siguiente temporada como visitante. Una petición que debería ser atendida y aceptada con normalidad ya que son muchos los equipos de Primera división que exigen esto por mejores en sus estadios. De hecho, la Real Sociedad ya lo hizo cuando eliminó las pistas de atletismo del antiguo estadio.

De este modo, la Real Sociedad jugaría su primer partido como local la próxima temporada el último fin de semana de agosto, entre el 28, 29, 30 o 31 agosto, ya que se espera que LaLiga comience el viernes 14 o el sábado 15 de agosto.

Con estas mejores, la Real Sociedad va a ampliar el aforo del Estadio de Anoeta hasta los 42.247 espectadores, dejando atrás los 39.500 espectadores que tiene ahora mismo. De esta forma, el coliseo de San Sebastián tendrá la capacidad de personas que exige la FIFA para ser sede del Mundial 2030.

La Real Sociedad agradecerá, sin duda, esta ampliación del aforo del Estadio de Anoeta ya que le permitirá tener la posibilidad de obtener más beneficios más por venta de entradas y abonos en una temporada en la que el equipo vasco va a jugar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, Copa del Rey, UEFA Europa League y Supercopa de España), siendo la competición europea la que le va a permitir ganar más dinero.