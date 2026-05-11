Sergio Francisco rompe su silencio sobre la Real Sociedad: "Lo más difícil lo han hecho otros"

El entrenador fue despedido en el mes de diciembre debido a los malos resultados cosechados durante el arranque de temporada que hicieron que la continuidad de la Real Sociedad en Primera división estuviera en peligro. El técnico ha repasado la actualidad del equipo vasco y no se siente partícipe de haber ganado la Copa del Rey

Sergio Francisco rompe su silencio para repasar la actualidad de la Real Sociedad la cual tomó la decisión de despedirlo como entrenador del primer equipo después de un mal arranque de temporada que hizo que el equipo vasco corriera el riesgo de descender a Segunda división. El ex técnico del club txuri-urdin se muestra feliz por la Copa del Rey que ha ganado la Real Sociedad y le da mucho mérito al trabajo que ha realizado Pellegrino Matarazzo. Por otro lado, Sergio Francisco desvela que no está dolido con la Real Sociedad.

Sergio Francisco no le guarda rencor a la Real Sociedad por haberlo despedido el pasado mes de diciembre. "No tengo ningún rencor con la Real Sociedad, para nada. Creo que la Real es parte de mi vida. Esta última parte no ha salido como me hubiese gustado, pero creo que el recorrido de todo el tiempo merece muchísimo la pena y he disfrutado muchísimo ahí dentro", asegura en una entrevista a Radio Marca Donostia.

El entrenador dice que cada minuto que ha estado en la Real Sociedad ha merecido la pena. "Incluida la etapa del primer equipo, primero porque me siento un privilegiado por haber sido entrenador de la Real Sociedad, y segundo porque en el camino he podido encontrarme con ese vestuario, que es una maravilla, el poder vivir Anoeta, el estar con la gente que he tenido cerca y me sigue saludando por la calle merece la pena".

Sergio Francisco se muestra feliz por el título de Copa del Rey ganado por la Real Sociedad

Sergio Francisco se muestra feliz por el título de la Copa del Rey que ha ganado la Real Sociedad. Un torneo en el cual colaboró ya que pasó las dos primeras rondas, superando a la SD Negreira y al Reus FCR, pero que no lo siente como suyo ya que opina que la grandes dificultades han sido para Pellegrino Matarazzo que tuvo que eliminar a equipos de Primera división.

Sergio Francisco se quita méritos a la hora de hablar de la Copa del Rey ganada por la Real Sociedad y afirma que se siente feliz, sobre todo, por los jugadores los cuales lo pasaron muy mal al comienzo de esta temporada. "No me siento especialmente partícipe de la Copa del Rey. Nosotros pasamos las dos primeras rondas, pero seguramente lo más difícil lo han hecho otros. ¿Si fui? Tenía entrada para ir a Sevilla, pero la vi en casa, con nervios, porque era un día muy importante y me alegro mucho, sobre todo por los jugadores, de haber conseguido eso".

La Real Sociedad decidió prescindir de los servicios de Sergio Francisco como entrenador debido a los malos resultados que hacían que el primer equipo estuviera coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división. El movimiento le salió bien al equipo vasco el cual contrató como sustituto a Pellegrino Matarazzo que le dio un impulso a la Real Sociedad la cual ha terminado ganando la Copa del Rey y ha estado cerca de pelear por la quinta posición de la clasificación de LaLiga si bien es cierto que en estas últimas semanas se ha quedado sin opciones.