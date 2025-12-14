La Real Sociedad anuncia el despido de Sergio Francisco

El club txuri-urdin prescinde de los servicios de su entrenador debido a los malos resultados en este inicio de temporada y le da el mando de la plantilla a Ansotegi que será el técnico hasta el parón de Navidad, un tiempo que aprovechará la Real Sociedad para fichar a un nuevo entrenador

La Real Sociedad ha hecho oficial, en la mañana de este 14 de diciembre de 2025, el despido de Sergio Francisco como entrenador de la primera plantilla. Los malos resultados, las peores sensaciones y el decepcionante comienzo de temporada, 16 puntos en 16 jornadas que hacer que el riesgo de descenso a Segunda división sea más real que nunca, han hecho que la dirección deportiva del club txuri-urdin tome la decisión de prescindir los servicios del técnico.

La Real Sociedad ha anunciado también que Ion Ansotegi, hasta ahora entrenador del Sanse, se va a hacer cargo de la primera plantilla hasta que el club llegue a un acuerdo con un nuevo entrenador tal y como hemos informado en ESTADIO Deportivo en los últimos días. Por tanto, Ansotegi dirigirá a la Real Sociedad en el partido de Copa del Rey contra el Eldense y en el de LaLiga frente al Levante UD.

Mientras tanto, la Real Sociedad, su presidente Jokin Aperribay y su director deportivo Erik Bretos, trabajan para fichar a un nuevo entrenador quien debería estar al frente del primer equipo en el primer partido del año 2026, que es contra el Atlético de Madrid. Uno de los nombres que maneja en la Real Sociedad para ser el nuevo entrenador es Pellegrino Matarazzo con el cual negoció hace unas semanas.

Comunicado oficial de la Real Sociedad anunciando el despido de Sergio Francisco y que Ansotegi es entrenador de la primera plantilla de manera interina

'La Real Sociedad ha decidido, con efecto a partir del día de hoy, cesar en sus funciones a Sergio Francisco, quien no continuará al frente del primer equipo. El segundo entrenador, Iosu Rivas, tampoco seguirá en su cargo.

El club txuri urdin quiere reconocer la profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso mostrados por Sergio Francisco, tanto en el tiempo que ha dirigido al primer equipo como en los años que ha pertenecido a nuestro club. En su paso por nuestra cantera, en la que ha estado más de once años como entrenador, ha sido una pieza clave en la última etapa de formación de nuestros canteranos. Además de los ascensos logrados, tanto con el C como con el Sanse, muchos de los futbolistas que están y estarán en el primer equipo han pasado por sus manos en ese camino.

La Real Sociedad le desea lo mejor para su futuro personal y profesional. Eskerrik asko, Sergio.

Ansotegi se hará cargo del equipo hasta el parón

El actual entrenador del Sanse, Jon Ansotegi, será el encargado de dirigir, de manera provisional, al equipo en los dos encuentros que restan antes del parón navideño. Imanol Agirretxe será el segundo entrenador.

Ansotegi dirigirá esta tarde, a partir de las 16:30 y a puerta cerrada, la primera sesión de entrenamiento con el primer equipo'.