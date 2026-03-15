Alessio Lisci se queja de un penalti no pitado en el Real Sociedad - Osasuna: "Es inexplicable"

El entrenador del conjunto navarro no puso paños calientes a la derrota y calificó de "malo" el partido realizado por su equipo, siendo especialmente duro con la actuación de los suyos en la primera mitad, aunque también se quejó de una polémica decisión arbitral

Osasuna se plantó en Anoeta en buena dinámica, después de sumar una sola derrota en las ocho últimas jornadas, y con la posibilidad de adelantar a la Real Sociedad en la tabla y fortalecer su sueño europeo. Pero tras un buen arranque de partido, con remate al palo incluido de Víctor Muñoz, un inocente penalti de Boyomo comenzó a poner cuesta arriba un encuentro que acabó en derrota.

Crítico con el nivel físico de Osasuna

Tras el choque, el técnico rojillo, Alessio Lisci, se mostró bastante autocrítico con la actuación de su equipo, especialmente en los primeros 45 minutos. "Hemos estado muy mal en la primera parte. A nivel físico nos han pasado por encima en primeras y segundas jugadas. No ganábamos ninguna y todo el peligro de ellos venía en transición", señaló, poniendo también el foco en una pena máxima no señalada por Cuadra Fernández a favor de su equipo.

La mejoría de la segunda parte

"Hay un penalti clarísimo que no nos pitan, es inexplicable. Si nos hubiésemos ido 2-1 al descanso habría sido otro partido diferente, aunque merecíamos ir perdiendo al descanso sin duda, a pesar de arrancar con un remate al palo. Luego en la segunda parte con los cambios pudimos ajustar algo más. Ha salido bien pero el partido estaba ya comprometido. Hemos mejorado, pero el tercer gol nos alejó más. Si hubiéramos marcado antes que ellos habría podido cambiar", se lamentó sobre una segunda parte que le dejó otro sabor de boca pese a iniciarse con el tercer tanto realista, obra de Guedes.

Sobre el penalti reclamado, además, el preparador italiano insistió en que bajo su punto de visto no había lugar a la duda. "La falta a Zulbedia no existe y Aramburu la coge con las manos. No entiendo nada, es inexplicable", destacó.

Resignado, por tanto, Lisci buscó quedarse con la reacción de su equipo, que no bajó los brazos hasta el final. Por ello, cree que Europa aún es posible, pero advierte de que habrá que mejorar mucho para pelear de verdad por ese sueño, quedando ahora a cuatro puntos de la séptima plaza que ha asaltado precisamente la Real Sociedad.

Ve opciones de pelear por Europa

"Hay sido un partido malo en general y tenemos que aprender mucho. Lo hemos intentado hasta el final y hemos tenido acercamientos, aunque tampoco hemos merecido el segundo, que podría haber llegado. Al menos lo hemos intentado", recalcó, poniéndole deberes a sus jugadores de cara a próximo cormpromisos.

"Estamos todos los equipos ahí, tanto para arriba como para abajo. Tenemos los mismos puntos que el año pasado que se peleó por Europa hasta la última jornada. Está todo abierto pero tenemos que dar un paso adelante sobre todo en el físico porque con este ritmo, como pasó en Valencia, no se puede jugar", sentenció.