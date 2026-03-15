Alineaciones Real Sociedad - Osasuna: Posibles onces de la Real Sociedad y Osasuna en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

La Real Sociedad y Osasuna se vuelven a ver las caras tras los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque ahora con un objetivo distinto, pero igual de ambicioso

La Real Sociedad recibe a Osasuna en un mano a mano en la lucha por Europa. El cuadro 'txuri-urdin' llega con dudas a la cita tras haber logrado el pase a la final de la Copa del Rey, mientras que las bajas en ataque condicionan a Osasuna.

Frenazo en la Real Sociedad

El cuadro 'txuri urdin' llega al compromiso liguero con el sueño cumplido de disputar la final de la Copa del Rey pero también en medio de la controversia generada por el reparto de las entradas realistas para acceder el 18 de abril a La Cartuja. Entre todo ello, la plantilla es consciente de la importancia del choque ante Osasuna, rival al que venció en los penaltis en octavos de final de la Copa del Rey, para seguir metido de lleno en la lucha por las plazas europeas. Para ello, Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 23 futbolistas en la que no figuran los lesionados Aihen Muñoz (con molestias en la cadera), Take Kubo, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, pero recupera a un Jon Gorrotxategi que ha estado entre algodones y gestionando cargas durante toda la semana. En cuanto al once, se espera que los teóricos titulares vuelvan a ser de la partida tras gozar de un merecido descanso la semana pasada en el Metropolitano. En la zaga, la única duda está entre Caleta-Car y Zubeldia, aunque el de Azkoitia parece estar un pasito por delante tras ser titular en las semifinales ante el Athletic.

Las bajas condicionan a Osasuna

Por su parte, el Osasuna llega en uno de sus mejores momentos de la temporada tras el empate en el tiempo añadido ante el RCD Mallorca. Alessio Lisci busca también mantener vivo el sueño europeo pese a las bajas de Raúl García y Rubén García. Estas ausencias abren la puerta a Raúl Moro, que apunta a la titularidad en el frente ofensivo, completando el tridente junto a Víctor Muñoz y el goleador Ante Budimir.Con ambos equipos separados por un margen mínimo en la clasificación y con Europa en el horizonte, el choque promete ser un pulso intenso entre dos conjuntos que atraviesan un gran momento competitivo. Pese a las bajas, Osasuna completó una convocatoria con un total de 20 efectivos para tratar de ganar en Anoeta.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel Herrera, Soler; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo; Javi Galán; Aimar, Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir y Moro.