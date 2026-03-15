Real Sociedad 3-1 Osasuna: Guedes tira del carro hacia Europa

La afición txuri urdin disfruta con un conjunto donostiarra que atraviesa por un gran momento y no se conforma con la carta de la Copa del Rey. También aprieta en LaLiga y ya es séptimo, posición que a día de hoy le serviría para volver a Europa

La Real Sociedad asaltó la séptima plaza, que en estos momentos tiene el premio de Europa, gracias a una firme victoria ante Osasuna, que llegaba a Anoeta con un punto menos que su rival y soñando también con la zona noble. Oyarzabal abrió la lata y Guedes sentenció con un doblete para reafirmar el gran momento de un cuadro txuri urdin que no se lo quiere jugar todo a la carta de la Copa del Rey y aprieta también en LaLiga. ¡Cómo ha cambiado este equipo con Matarazzo!

De inicio, el conjunto donostiarra salió con la intención de mandar y llevar el peso del partido, pero enfrente los rojillos demostraron que no les disgustaba ese guion, siempre y cuando consiguieran robar y salir con velocidad. Así, muy pronto avisó por medio de Rosier, tras avanzar metros y armar un zapatazo lejano que Remiro mandó a córner, rozando el gol a los 10 minutos con un cabezazo a la madera de Víctor Muñoz, que le ganó la partida a Sergio Gómez en el segundo palo tras el centro de Javi Galán.

Oyarzabal falló dos claras, pero no de penalti

Pero conforme corría el reloj, el dominio local se fue acentuado. La Real Sociedad se encontraba cómoda y empezó a acumular llegadas, pero Sergio Herrera desvió primero el misil de Turrientes y luego fue Oyarzabal quien no estuvo fino en dos claras ocasiones fabricadas con dos buenos pases desde ambos costados. No acostumbra el goleador txuri urdin a fallar muchas de esas. Pero en el 24' le llegó la mejor oportunidad para redimirse desde los once metros, su especialidad.

Sin respiro, gol de Guedes

Boyomo se encontró el balón y lo tocó con la mano sin querer, tras haberlo rozado previamente Sergio Herrera. El colegiado decretó penalti y Oyarzabal no lo desaprovechó. Ya van 12 seguidos. Y sin respiro, solo cuatro minutos después, el 2-0. Desatado, el cuadro donostiarra armó otro mortífero ataque: Barrenetxea recuperó, Brais tiró un caño genial y el balón acabó en Guedes, que recortó en la frontal y se sacó un latigazo ajustado al palo.

Con tan importante ventaja antes de la media hora, Matarazzo cambió el plan. Ya no hacía falta ir a buscar al rival, apostado en su lugar por darle el balón y atraerlo para tratar de rematarlo a la contra. Pero Osasuna no aprovechó esos minutos para poner de gol a Budimir y los locales dieron otro paso al frente en la recta final del primer periodo, rozando el tercero con un pase de Soler que recogió Barrenetxea, apareciendo Sergio Herrera para salvar a los suyos. Aunque la última antes del descanso fue para Aimar Oroz, cuyo chut raso desde la frontal se topó con Remiro.

Doblete de Guedes y sentencia

Tras el paso por vestuarios, Osasuna salió dispuesto a meterse en el partido, presionando arriba y llegando con un cabezazo desviado de Aimar Oroz o un disparo lejano de Víctor Muñoz. Pero el buen momento de la Real Sociedad se traduce también en una gran efectividad. Y en la primera que tuvo, llegó la sentencia. Turrientes lo hizo de cine, condujo hasta la frontal y se la cedió a Guedes para que el luso firmase su doblete con un zurdazo.

Lesión de Yangel Herrera y golazo de Víctor Muñoz

Con una losa tan pesada, no es que el equipo dirigido por Alessio Lisci tirase la toalla. Pero en la práctica, entre el pertinente carrusel de cambios, ambos equipos comenzaron poco a poco a reservar fuerzas para lo que viene, hasta que Víctor Muñoz quiso meter algo de picante al partido con un golazo en el 77' al fusilar a Remiro casi sin ángulo. Eso animó a Osasuna a seguir intentándolo hasta el final. Pero aparte de ese arreó de orgullo navarro, la nota más destacada de la segunda mitad fue la lesión de Yangel Herrera apenas cinco minutos después de entrar. Se fue el venezolano entre lágrimas. La única nota triste en la fiesta de Anoeta.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes (Yangel Herrera 63') (Óskarsson 68'), Carlos Soler, Brais Méndez (Sucic 63'); Barrenetxea (Wesley 83'), Guedes (Pablo Marín 63') y Oyarzabal.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena (Herrando 58'), Boyomo; Javi Galán; Aimar Oroz (Kike Barja 73'), Lucas Torró (Iker Muñoz 46'), Moncayola (Osambela 83'); Víctor Muñoz, Budimir y Raúl Moro (Moi Gómez 46').

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a los locales Turrientes, Óskarsson y Zubeldia.

Goles: 1-0 (24') Oyarzabal, de penalti; 2-0 (28') Guedes; 3-0 (52') Guedes; 3-1 (77') Víctor Muñoz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 30.856 espectadores.