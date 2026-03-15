Raúl Navas, ex futbolista de la Real Sociedad, sobre Sergio Francisco y el error con la salida de Imanol Alguacil: "El equipo ya tenía automatizados unos conceptos con Imanol"

El ex futbolista de la Real Sociedad valoró la temporada tan irregular del cuadro donostiarra, poniendo el foco en el cambio de entrenador con la marcha de Imanol Alguacil y la llegada de Sergio Francisco

La Real Sociedad le ha dado la vuelta a una temporada que apuntaba a desastre. Imanol Alguacil anunció, al término del pasado curso, que no seguiría la frente del banquillo 'txuri-urdin' ya que no renovaría su contrato. En la Real Sociedad apostaron por una línea continuista con Sergio Francisco, aunque poco o nada tenía que ver el estilo del de Irún con el de Orio. Este fue, principalmente, el gran error que cometió la dirección deportiva de la Real Sociedad según Raúl Navas, ex futbolista del cuadro vasco, que subraya el choque y el contraste que suponía para los jugadores el cambio de estilo.

Raúl Navas sobre el cambio en la Real Sociedad: "Imanol pasó tantos años allí que el equipo ya tenía automatizados unos conceptos que con otro entrenador seguramente iban a cambiar"

El ex jugador de la Real Sociedad valoró el mal arranque de temporada que había tenido el cuadro donostiarra con Sergio Francisco a la cabeza. Raúl Navas, lejos de culpar al entrenador, explicó que la plantilla estaba confeccionada y trabajada por Imanol Alguacil y que la llegada de Sergio Francisco, con sus ideas, suponía un choque con los futbolistas y su forma de trabajar sobre el terreno de juego que desencadenó en un trágico final para el de Irún. "Imanol pasó tantos años allí que el equipo ya tenía automatizados unos conceptos que con otro entrenador seguramente iban a cambiar. No es el mismo método de trabajo, no expones lo mismo, y al final seguramente haga que en esos pequeños detalles se decante un partido", destacaba Rañul Navas que, a su vez, celebra el acierto de la dirección deportiva con Matarazzo. "El inicio de temporada no ha sido bueno, pero a la vista está que ahora con el cambio de entrenador, con Matarazzo, el equipo está dando otra versión totalmente diferente y cada jugador está ofreciendo su mejor nivel", destaca en as.

Raúl Navas valora la figura de Imanol Alguacil en la Real Sociedad

Además, Raúl Navas ha recordado la figura de Imanol Alguacil y la alargada sombra que ha dejado en la Real Sociedad con su adiós. "Imanol metía ese veneno que creo que hacía falta y que a los jugadores nos gusta mucho que es, cuando estás ‘dormido’, que de vez en cuando te den ese empujoncito para que no te duermas. Cuando él llegó sacó jugadores extraordinarios de Zubieta, de una cantera que está sacando muy buenos jugadores y a la vista está: Zubimendi que está actualmente en el Arsenal, Merino, que sin ser canterano, pasó muchos años allí y también está en la Premier... O por ejemplo Oyarzabal, que todo lo que diga de él es poco", sentencia el ex futbolista.