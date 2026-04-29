Cristóbal Soria da un consejo al Sevilla para intimidar a Oyarzabal en la "final" ante la Real Sociedad: "¿Tú quieres jugar el Mundial"

El ex delegado del conjunto nervionense se suma a la campaña para convertir el Sánchez-Pizjuán en una caldera ante la Real Sociedad, pero va un paso más allá y pide 'amenazar' a la estrellar donostiarra

El Sevilla FC se la juega este próximo lunes ante la Real Sociedad. Después de sufrir dos derrotas en sus dos últimos compromisos a domicilio frente a Levante (2-0) y Osasuna (2-1), el cuadro nervionense no puede volver a fallar si no quiere ver alejarse el sueño de una permanencia que se encuentra a un punto de distancia, que son dos en realidad si se tiene en cuenta que el Mallorca, que es el equipo que marca en estos momentos la salvación, le tiene el 'average' particular ganado.

Conscientes de la importancia del choque ante el cuadro donostiarra, en Nervión han cerrado filas para hacer del Sánchez-Pizjuán una caldera y dar así el primer paso hacia una tan necesitada victoria. No se han olvidado entre la afición de seguir señalando como grandes culpables a Del Nido Carrasco y su consejo de administración. Aunque el presidente no ha querido dar el paso atrás que le ha pedido los Biris y estará en el palco. Pero es el momento de estar unidos y en esa dirección en encaminan todos los mensajes pronunciados, desde el director deportivo Antonio Cordón a una leyenda como Jesús Navas, pasando por una afición que ha hecho suya la petición de la Federación de Peñas: "El lunes, #TodosDeRojo".

Cristóbal Soria pide "recuperar el espíritu del Ramón Sánchez-Pizjuán"

Entre las voces que se han sumado a esa campaña para convertir a la 'Bombonera' en una olla a presión se encuentra Cristóbal Soria, ahora tertuliano de El Chiringuito y durante más de una década, desde el año 200 a 2011, delegado del Sevilla FC. No acostumbra a morderse la lengua el que fuese hombre de confianza de Joaquín Caparrós en aquel equipo del último ascenso a Primera división. Pero en esta ocasión ha ido incluso un paso más allá al asegurar lo que él haría si estuviese en el campo para intimidar a los futbolistas del cuadro txuri urdin, y en especial a su estrella.

“Hay que recuperar el espíritu del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los jugadores rivales, cuando iban, soñaban que iban a vivir una pesadilla, una noche de terror en el Sánchez-Pizjuán. Allí, lo que no se le puede dar a nadie son caramelos y palmaditas en la espalda. Desde el minuto uno hay que decirle a Oyarzabal: ‘Qué bueno eres, capitán, pero ¿tú quieres jugar el Mundial?’. Y ya que cada uno lo interprete como estime oportuno", ha señalado en la Cadena Ser, haciendo referencia así al posible temor que el delantero titular y hombre-gol de la selección española podría tener ante una dura entrada a poco más de un mes para el comienzo de la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

“Eso es fútbol y esto es una situación límite. Ante tú o yo, todos sabemos lo que necesitamos. Es hacerle pasar la peor noche de su vida a los jugadores de la Real Sociedad”, añadió Cristóbal Soria sobre el ambiente que debe respirarse este próximo lunes, a partir de las 21:00 horas, en el partido que cerrará la 34ª jornada de LaLiga.

Un consejo al club y García Plaza: apuesta por una concentración

Además, el ex delegado nervionense se permitió darle un consejo a Luis García Plaza, animándolo a concentrar al equipo lejos de la capital hispalense para que los futbolistas tomen conciencia de la importancia del choque. “Echo en falta y espero que en el club lo mediten: que al equipo se lo lleven las últimas 72 o 48 horas antes del partido. Al equipo hay que llevárselo de la ciudad. Que los jugadores estén con sangre en los ojos desde que se monten en el autobús hacia esa mini concentración", destacó.

El "pánico" a bajar a Segunda División

Y es que, para Cristóbal Soria, aunque luego quedaran otros cuatro encuentros por delante, "lo del lunes no es una final, es la final". Es más, considera que en caso de no ganar, el Sevilla FC puede ir despidiéndose de la Primera división, con todo lo que ello implica a nivel deportivo y económico. "Tengo miedo, mucho miedo, diría que pánico a poder bajar. Desde la derrota en Valencia y luego la cruel ante Osasuna el fantasma del descenso está muy patente. Si no sumamos los tres puntos, creo que debemos empezar en la planificación en la dichosa y maldita Segunda División. No hay que mirar al partido con el Espanyol ni al Villarreal, el lunes es el gran día y hay que estar con los siete sentidos", sentenció.

Palos a la plantilla del Sevilla FC: "Está poco capacitado"

Para evitarlo, el mediático tertuliano televisivo no confía en las cualidades de una plantilla depreciada y con una evidente falta de calidad técnica. En su opinión, es la garra lo único que puede salvar al equipo. "Si tuvieras a Jesús Navas llegando por la banda y la pone, a Gameiro o a Bacca para enchufarla... Desgraciadamente, esta plantilla está limitada futbolísticamente y es a partir de puñetazos en la mesa y ver quién tiene más ganas de ganar. Si te digo lo contrario, estaría mintiéndote. No tengo esperanzas en que un jugador saque el tarro de las esencias. Me gustaría, pero el equipo no tiene ni fútbol ni calidad para mirar a los ojos a la Real Sociedad. No soy optimista con el fútbol de esta plantilla. Es un riesgo la sobrexcitación, pero si no nos acogemos a eso, las opciones de ganar son pocas. A fútbol este Sevilla está poco capacitado”, sentenció.