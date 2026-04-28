La Real Sociedad, con varios motivos de peso para no venir en chanclas a Nervión

Apurar sus escasas posibilidades de ser quinto e ir a la Champions, el reparto televisivo y el recuerdo de una Liga perdida por las primas en el Sánchez-Pizjuán, alicientes contra la distensión donostiarra

La resaca tras el título de la Copa del Rey conquistado en La Cartuja pasó factura a la Real Sociedad en su duelo inmediatamente posterior ante el Getafe CF, que ganó 0-1 en Anoeta sin tirar a puerta, aunque los donostiarras, polémicas arbitrales aparte, recuperaron su solvencia reciente en Vallecas, donde el Rayo salvó un punto 'in extremis', pues el equipo de Pellegrino Matarazzo ganaba 1-3 a falta de muy pocos minutos. El Sevilla FC, su próximo rival, espera que la presión ambiental que preparan para el lunes 4 de mayo a las 21:00 horas pese más en pos de los tres puntos y que la distensión haga mella en su rival, aunque hay razones de peso para no venir en chanclas.

Opciones, aunque remotas, de Champions

Quede en el puesto que quede, la Real Sociedad jugará la próxima edición de la Europa League en su condición de vigente campeón de la Copa del Rey. A diecisiete puntos del cuarto clasificado y con sólo 15 en liza, tiene imposible jugar la Champions League vía LaLiga, aunque todavía, aunque son remotas, conserva posibilidades de hacerlo siendo quinto y si éste obtiene el segundo billete extra por coeficiente y rendimiento de los clubes españoles que quedan en competición, casos de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, en detrimento de los dos alemanes, Bayern de Múnich y Friburgo. Los donostiarras son octavos, a siete unidades de un Real Betis al que recibirán el 9 de mayo.

Un reparto televisivo que invita a no descolgarse

Los clubes intentan siempre que sus entrenadores y jugadores no se relajen en la recta final de las temporadas cuando han conseguido sus objetivos o ya son inalcanzables, pues parte de sus presupuestos dependen de ello. Por ejemplo, teniendo en cuenta lo que ocurrió la temporada pasada, de quedar décimo a quedar cinco en la clasificación hay más de 21 millones de euros de diferencia en cuanto a ingresos. Por ejemplo, el octavo (actual puesto de la Real) percibió en la 24/25 la cifra de 11,91 millones extra, mientras que el séptimo se llevó 17,01, el sexto casi 24 millones y el quinto, 30,62.

Además, como desvela 'Mundo Betis', el posible descenso del Sevilla FC interesa más monetariamente a los easonenses que el de Elche CF o Levante UD, dos recién ascendidos. Así, si un histórico como el club nervionense desaparece de la ecuación en el reparto televisivo (más allá de los 5-6 millones asignados el primer año para atemperar la caída), el dinero existente llegaría en mayor cantidad a las arcas de los que actualmente reciben más. Y es que los blanquirrojos son los séptimos mejor pagados en este apartado, por lo que, en un hipotético escenario de su precipitación a Segunda división, Real Sociedad, Athletic Club, Real Betis y Villarreal CF cobrarían 2-2,3 millones de euros más.

El título de Liga que perdió por las primas del Madrid al Sevilla en la 79/80

La hemeroteca desvela también cuentas pendientes de la Real Sociedad con el Sevilla FC desde la 79/80, cuando los guipuzcoanos se dejaron casi todas sus opciones de ganar el título de LaLiga al perder 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que sólo se jugaba una prima de 4,5 millones de pesetas (unas 300.000 por cabeza) ofrecidas por el Real Madrid, a la postre campeón de ese torneo. Denunciaba entonces 'El País' que el bigoleador Bertoni, que acababa de ser traspasado a la Fiorentina, se encargó de repartir el dinero al que renunció el entrenador blanquirrojo, Miguel Muñoz. Los nervionenses ganaron pese a terminar con nueve hombres sobre el campo. Aquella situación, que también desveló el periodista radiofónica José María García, escoció mucho en San Sebastián.