El Sevilla se encomienda a Nervión: "Todos de Rojo" y con precios populares para las dos finales

El equipo blanquirrojo, justo después de caer a puestos de descenso por primera vez en la presente temporada de LaLiga EA Sports, afrontará dos partidos seguidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán que se antojan vitales para amarrar una permanencia que se ha complicado muchísimo: el lunes día 4, contra la Real Sociedad, y el 9 de mayo, contra el RCD Espanyol

El Sevilla FC había estado fuera del descenso hasta el pasado fin de semana, cuando el triunfo del Deportivo Alavés ante el RCD Mallorca y la derrota nervionense ante el CA Osasuna empujaron hasta la antepúltima posición al equipo dirigido ahora por Luis García Plaza, que sólo ha sido capaz de sumar tres puntos de 12. A falta de cinco jornadas, los blanquirrojos se ven con 34 puntos, a uno de la permanencia en un tramo final al que se llega con sólo seis de diferencia entre el undécimo, el Rayo Vallecano (39) y el penúltimo, el Levante UD (32).

Con salidas complejas para enfrentarse al Villarreal CF, el 13 de mayo, y al RC Celta, el 24-M en la última jornada, el Sevilla FC basa todas sus esperanzas de salvación en las tres citas que disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán: Real Sociedad, el próximo lunes; RCD Espanyol, el sábado día 9; y Real Madrid, el 17-M. Por todo ello, la afición se está organizando a través de las peñas para desempeñar, con más ahínco que nunca, su papel de jugador número 12. Empezando por las primeras de estos tres partidos en casa, ante un conjunto 'txuri-urdin' que ya tiene asegurada su presencia en Europa como flamante campeón de la Copa del Rey.

"Todos de rojo", la consigna para el trascendental Sevilla FC - Real Sociedad

"El lunes, #TodosDeRojo. Globos blancos, papelillos y papel higiénico. Y todos dentro del estadio desde el calentamiento del equipo. Por el escudo, por la historia. #TodosDeRojo", han proclamado este martes desde la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando a través de sus diferentes perfiles en las redes sociales, recogiendo el testigo del emotivo comunicado publicado por Biris Norte para redundar en su crítica por la gestión anteponiendo la necesidad de apretar más que nunca desde la grada en estos partidos en casa.

Así, han abanderado una iniciativa que ha contado con la PS Vengo a Verte como una de las principales promotoras. En este sentido, desde la cuenta de la peña han compartido el mismo manifiesto difundido por la federación, al que a lo largo del día se han ido adheriendo luego más de una veintena de grupos de animación que secundan la idea de aportar colorido y el apoyo que el equipo necesita en esta angustiosa situación.

El Sevilla FC anuncia precios populares para los partidos ante Real Sociedad y RCD Espanyol

Al igual que sucediese para el choque del próximo lunes día 4 ante la Real Sociedad, el Sevilla FC ha anunciado la puesta en marcha de una promoción de entradas para socios abonados y socios rojos de cara al otro importante partido que tendrá lugar la próxima semana en Nervión, el sábado 9 a las 16:15 horas contra el RCD Espanyol.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, "en ambos encuentros habrá precios reducidos que permitirán a estos socios adquirir una localidad desde los 15 euros en Gol Norte y Gol Sur, pasando por 25 y 35 euros en Fondo Alto y Fondo Bajo y hasta los 45 y 55 euros en Preferencia Alta y Preferencia Baja del Ramón Sánchez-Pizjuán". "Todo ello, con la idea de que el sevillismo sea un jugador más en estos dos encuentros, en los que el equipo se lo juega todo", añade el escrito.