Emotiva llamada a filas de los Biris para que 'arda' el Sánchez-Pizjuán: "Dispuestos a morir para seguir viviendo"

"Si ellos no tienen piernas, nosotros tendremos garganta; si ellos no tienen alma, nosotros se la prestaremos desde la grada", asegura la afamada peña en un comunicado donde pide al sevillismo un último esfuerzo, porque "la debacle está cerca y el abismo, ahí, mirando de frente"

"Sevillistas, nos dirigimos a vosotros: a los que vais a estar en el Sánchez-Pizjuán en estos dos próximos partidos y a los que, aunque la distancia os impida acudir físicamente, vais a empujar con el alma desde cualquier rincón. Porque ahora mismo no hay lejos ni cerca; no hay excusas ni diferencias. Ahora mismo sólo existen el Sevilla Fútbol Club y su gente", comienza el extenso comunicado de Biris Norte difundido este lunes por la vetusta peña nervionense para alentar a las masas y pedirles un último esfuerzo sin paños calientes: "La situación es límite. Todos lo sabemos. La debacle se acerca y el abismo está ahí, delante de nosotros, mirándonos de frente".

El palco: ni perdón ni olvido

"Hasta aquí nos han traído años de vergüenza, incompetencia y traición por parte de un consejo indigno, con un presidente que jamás estuvo a la altura de este escudo. Ellos son responsables y pagarán por ello, de una forma u otra, porque nadie destruye la historia de un club como éste sin quedar señalado para siempre". Sin embargo, la necesidad obliga: "Nuestro club agoniza y necesita a su gente. Necesita que volvamos a lo más puro, a lo más primario, a aquello que no entiende de clasificaciones ni de directivas: al amor irracional por unos colores; a esa pasión que heredamos de nuestros padres y abuelos; a ese niño que esperaba toda la semana para entrar en Nervión de la mano de su padre, contemplando el estadio como si accediera a un templo. Ahí reside la fuerza. Ahí está la verdad", sigue el escrito.

La confianza justa en la plantilla, pero plena en la afición

"Nos esperan dos partidos en casa, dos guerras. Y las guerras no las ganan quienes esperan; las ganan quienes están dispuestos a dejarlo todo. Así que, quien esté preparado, que se amarre bien la bufanda, que apriete los dientes y venga con nosotros a la batalla. Que acuda dispuesto a empujar hasta el último aliento, a cantar hasta romperse la voz, a sostener al equipo cuando el miedo apriete. Y, si ellos no tienen piernas, nosotros tendremos garganta. Si ellos no tienen alma, nosotros se la prestaremos desde la grada. Quien no esté dispuesto a esto, que se aparte; que permanezca en su mundo virtual peleando contra la nada, pero que no estorbe", añade en relación a la plantilla.

Una loa a la fuerza de 'La Bombonera' de Nervión

"Porque en Nervión no existen los tópicos. Aquí se han ganado partidos desde la grada. Aquí se ha hecho temblar a gigantes de Europa. Aquí han caído los más poderosos porque entendieron demasiado tarde que en este estadio no se juega, se sobrevive. Aquí, la camiseta pesa; aquí, el escudo empuja; aquí, la gente aprieta hasta asfixiar al rival. Que nadie olvide quiénes somos. Somos hijos de una historia enorme. Somos herederos de luchas, de caídas y de resurrecciones. Somos una afición que ha conocido la gloria, pero también el barro. Y, precisamente por eso, sabemos levantarnos. Porque este club no pertenece a los despachos ni a los cobardes", apunta sobre la afición.

Preparador para el peor desenlace

"Y, si llega el final en forma de debacle, que nos encuentre de pie. Que nos encuentre luchando y orgullosos de ello. Que nos encuentre siendo lo que siempre fuimos. Dispuestos a morir para poder seguir viviendo. Ahora más que nunca: el Sevilla, por encima de todo", concluye el comunicado de Biris Norte que busca toca la fibra del sevillismo ante los dos importantes compromisos seguidos en casa contra RCD Espanyol y Real Sociedad en pos de la permanencia.