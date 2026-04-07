Biris Norte responde con un dardo a LaLiga por el recibimiento al Sevilla y un abogado aclara la gravedad de los hechos

Desde el organismo presidido por Javier Tebas condenaron los insultos con los que varios aficionados recibieron a la expedición nervionense tras su derrota en Oviedo, anunciando que colaborará con las autoridades para identificar a los responsables por si los hechos fuesen constitutivos de delito

El Sevilla FC es un auténtico polvorín. La derrota ante el Real Oviedo, el tercer colista de la temporada frente al que muerden el polvo los nervionenses, ha incrementado más si cabe el nerviosismo de una afición que ve cómo su equipo se despeña sin remisión hacia el abismo. Fruto de ello, se vivieron momentos de tensión tanto en el aeropuerto de San Pablo como en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios a la llegada de la expedición blanquirroja de la capital asturiana. Unos incidentes tristemente habituales en el mundo del fútbol que están dando mucho que hablar.

Varios aficionados, la mayoría de ellos encapuchados, recibieron al equipo con insultos, amenazas y reproches que refrendan el clima de crispación que se respira en torno a una entidad a la deriva. Jugadores como Nianzou, criticado por sus errores en el Carlos Tartiere, Joan Jordán o Gudelj fueron de los más increpados, aunque el mayor señalado sin duda sigue siendo el presidente, José María del Nido Carrasco, escuchándose gritos de "Junior, muérete" cuando el bus del equipo ya se retiraba, como se puede escuchar en el vídeo grabado por ESTADIO Deportivo.

El comunicado de LaLiga

La cosa no fue a mayores por la presencia de las fuerzas del orden. Pero el asunto siguió teniendo recorrido tras el comunicado emitido por LaLiga para condenar "las amenazas, insultos e intimidaciones contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales", en el que el organismo presidido por Javier Tebas anunció que hará todo lo posible para tratar de esclarecer lo sucedido, recalcando que "este tipo de comportamientos pueden ser constitutivos de infracciones muy graves y, en función de su contenido y circunstancias, también de ilícitos penales".

"LALIGA, tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables. Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LALIGA actúa y actuará. Se acabó la impunidad frente a este tipo de conductas. La pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo", reza la nota hecha pública por la patronal de clubes.

"Nos quieren sumisos a través de la persecución y la amenaza"

No se hicieron esperar las reacciones a esta postura de LaLiga en las redes sociales, muchas de ellas contrarias. Es el caso, sin ir más lejos, de Biris Norte, que no ha asumido la autoría de lo sucedido, pero sí ha lanzado un claro mensaje a Tebas sobre la postura que este grupo ultra seguirá manteniendo, destacando además que son ellos los que se sienten intimidados. "Quieren clientes, quieren sacar la pasión de los estadios y nos quieren sumisos a través de la persecución y la amenaza. Pobre del que crea que va a amedrentar al sevillismo por denunciar el secuestro y el destrozo que sufre nuestro club", apunta el colectivo sevillista, que además lanzó un mensaje de unión a la afición, desplazada en masa a Oviedo: "Estuvimos en el 92, bajamos al infierno en el 97 y vivimos la debacle de ayer en pleno 2026. Solo nos queda el escudo y el orgullo, y a él solo le quedamos nosotros. Si hay que morir lo haremos juntos. ¡FORZA SEVILLA!".

"No constituyen ilícito penal alguno"

De forma paralela, además, el abogado Antonio Campos también ha respondido al comunicado de LaLiga para desmentir que los hechos ocurridos sean constitutivos de delito. "A mi modesto entender, no se dan los elementos del tipo para considerar los hechos acaecidos anoche en el aeropuerto y ciudad deportiva del Sevilla FC como un ilícito penal. Expresiones desafortunadas, fruto del cabreo y hartazgo, más que una amenaza real y seria", apunta el letrado en sus redes sociales, donde incluso prestó sus servicios a aquellos hinchas que lo necesiten llegado el caso. "Cualquier aficionado del Sevilla FC que sea denunciado por estos hechos, -en el ámbito penal-, nos tiene a su enterada disposición. En la medida que entendemos que dichas expresiones y comportamientos, -si bien son desafortunadas-, no constituyen ilícito penal alguno", sentenció.