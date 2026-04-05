Puntos uno a uno del Sevilla FC frente al Oviedo: Nianzou sigue hablando en el campo...

Un doble error del central francés, que no quiso rebajarse el sueldo y prometió que lo demostraría en el campo, le cuesta al Sevilla una dura derrota que lo deja al borde del descenso...

El Sevilla cayó derrotado en casa del colista, un Oviedo que aprovechó su mejor ocasión a balón parado para llevarse los tres puntos que le dan vida para creer en la salvación, una salvación que al mismo tiempo se le complica al conjunto de Luis García Plaza, que sigue con 31 puntos, dos por encima del descenso, y un calendario final de Liga complicado... Estas son las notas de los jugadores del Sevilla en el Carlos Tartiere.

Vlachodimos: 5

El meta griego no tuvo trabajo en la primera parte y tampoco pudo hacer nada el gol de Fede Viñas, que le remata casi a bocajarro y lejos de sus dominios. Totalmente vendido. Evitó el 2-0 de Cazorla metiendo bien los guantes a un remate peligroso del capitán carbayón.

Carmona: 5

El lateral derecho buscó ser vertical pero apenas se pronunció en ataque. Fue cambiado al descanso en el reajuste que hizo García Plaza con diez jugadores tras la expulsión de Nianzou.

Nianzou: 0

Sale en la foto del gol de Fede Viñas, al que le pierde la marca para que remate a placer. Para completar su participación en el Carlos Tartiere, fue expulsado en el minuto 39. Más allá de ser justa o no su roja directa, el Sevilla no se puede permitir a un jugador tan pusilánime en su situación, más cuando fue el único que no accedió a rebajarse la ficha para ayudar al equipo diciendo que hablaría sobre el campo. Pues ahí está.

Kike Salas: 6

Atento a los balones sueltos que pasaban por sus inmediaciones para ganarlos. Sin ser nada del otro mundo en la tarde de hoy, fue el más destacado de la zaga nervionense.

Oso: 5

De vuelta a la titularidad con la llegada de García Plaza al banquillo, ni él ni Carmona pudieron brillar ofensivamente, sobre todo en el caso del argentino, muy exigido en defensa a raíz de la expulsión.

Gudelj: 5

Quizás por la baja de Agoumé, o no, el serbio volvía a su posición natural, el centro del campo, aunque la segunda parte jugaría de nuevo como central. La expulsión condiciona todo trabajo ofensivo, centrándose en cerrar atrás. Tuvo una falta en los últimos minutos pero la mandó fuera.

Mendy: 4

Otro de los hombres que volvía al equipo titular con el cambio de entrenador. El francés da equilibrio al juego y así lo hizo hasta que se quedaron con 10, cuando tuvo que redoblar esfuerzos.

Sow: 5

El suizo jugó en la mediapunta pero no tuvo oportunidad de mostrar su buena llegada desde atrás. Estuvo casi más en el suelo que jugando, pues sufrió varias faltas, sobre todo, dos durísimas. Una de Fede Viñas, al que le perdoron la tarjeta roja, y otra de Sibo también muy fuerte.

Juanlu: 4

El quinteño jugó la primera parte como extremo y la segunda como lateral. No tuvo mucha incidencia en ataque, más atento de ayudar en defensa y cuando pudo apurar línea de fondo, estuvo impreciso.

Vargas: 4

Se espera mucho más del suizo. Es posible que no tenga todavía el ritmo de competición pero es el jugador llamado a marcar la diferencia en el equipo y hoy apenas se le vio, tan solo un disparo con intención pero nada más.

Akor Adams: 4

Mucho trabajo entre los centrales pero no se puso de gol. Su entrega es incuestionable pero al quedarse con diez, su incidencia en ataque fue menor todavía. En la última jugada pudo hacer más pero entre Bailly y Aarón le ganaron la partida.

Castrín: 5

El canterano entró en el descanso para paliar la expulsión de Nianzou y recomponer el eje de la defensa. Dio seguridad y al menos parece un futbolista más válido que el francés para lo que se pide a estas alturas de la temporada.

Manu Bueno: 4

El canterano entró en un momento complicado, dio equilibrio pero poco más para poder rascar algo positivo del Carlos Tartiere.

Isaac Romero: 4

El lebrijano jugó junto a Akor pero apenas apareció en el área rival. No creó peligro.

Suazo: 5

El chileno saltó al campo por Oso, que acabó fundido. Cumplió, sin más.

Ejuke: 5

El nigeriano fue el último cambio y agitó un poco el ataque entrando por las bandas, al menos ofreció algo distinto.