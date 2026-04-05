Almada, sobre la actuación de Hernández Hernández: "Se equivocó para los dos"

El técnico del Real Oviedo se mostró satisfecho por el necesario triunfo de su equipo, que le permite seguir luchando por la permanencia "hasta la última gota de sudor y hasta el último instante que tengamos del campeonato"

Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, atendía a los medios de comunicación tras la victoria lograda ante el Sevilla, que les coloca a siete puntos de la salvación y les da moral para seguir luchando hasta el final.

"Era muy importante e imperioso para nosotros ganar, para tratar de retomar un poco la confianza y darles alegría a nuestra gente y transmitir cosas, como les digo siempre a los futbolistas, de adentro hacia afuera. Creo que hicimos un buen partido, por más que podíamos haber tenido más fluidez en los últimos metros, creo que, en definitiva, haciendo un balance, no tuvimos percances defensivos, más allá de los pelotazos permanentes que nos tiraba el rival o nos saltaba en la línea. Nosotros tuvimos algunas situaciones muy claras para poder definir el partido. Se lo recalqué en el entretiempo: la mejor manera de defender lo que tenemos es ir a buscar el segundo, y lo intentamos. Era imperioso para nosotros ganar, jugando bien, regular o deficiente, para retomar, vuelvo a insistir, en esa confianza que debemos tener. Y ahora tenemos que tratar de reafirmarlo en el próximo partido con el Celta, que es muy importante también. Yo ya lo dije: vamos a pelear hasta el último partido. Si algún jugador se siente o no se siente en condiciones de hacerlo, que nos diga y lo tomaremos en cuenta, pero todos están con muchas ganas, con buenas sensaciones, y este triunfo reafirma un poco eso, porque cuando se tuvo que pelear, se peleó a muerte en cada sector de la cancha", explicó el técnico uruguayo.

El motivo del cambio de Fede Viñas

"Porque tenía amarilla, pagaba uno a diez que en cualquier momento lo expulsaban, sobre todo por el juego que tiene Fede Viñas... Y cualquier aproximación que tenía Fede Viñas a los jugadores de ellos la exageraban muchísimo. Entonces, corríamos el riesgo de quedar con uno menos y no quisimos tomar ese riesgo. Inclusive, dudamos en sacarlo en el entretiempo. Hablamos un poco con él, para que tuviera cuidado con esa circunstancia, pero él también se notaba temeroso al ir a la presión, al ir a los roces, es un poco el juego de Fede Viñas. Por eso decidimos tomar esa decisión".

La competencia entre centrales

"Es de las posiciones que, desde mi punto de vista, tenemos mejor cubierta. Inclusive Carmo, que tiene alguna dolencia, también es un futbolista que nos ha jugado bastante y nos puede aportar. Hoy tuvieron un buen funcionamiento. Más allá de que David Costas vivió una semana complicada por el parto de su señora, muchos días en el hospital, poco descanso y poco entrenamiento. Pero estamos seguros de que con ellos tres, inclusive Carmo, es la posición que tenemos mejor cubierta".

Las cuentas por la permanencia

"Por más que hacemos cuentas lo importante es ganar. Nosotros tenemos que ganar, estamos obligados, y lo que pensamos es lo inmediato. Tenemos que tratar de ir allá y tener la personalidad que tuvimos hoy, la confianza, y tratar de jugar mejor que ellos para que podamos ganar y sacarnos esa estima de sumar de a tres de visita".

Análisis de la segunda parte

"Ellos nos dividían la pelota permanentemente, vivíamos mucho en el aire. Y los nervios de, a veces, no sumar de a tres, como nos pasó con el Levante, juegan en la cabeza de los futbolistas. Y querer cerrar la victoria a veces, inconscientemente, te hace tomar malas decisiones, sobre todo en el juego. Hubo muchas faltas, mucho entrecortado, y todas las faltas que cobró para el Sevilla iban directas allá, y la pelota había pasado más en el aire que en el juego. Cuando lo intentamos, generamos algunas situaciones que no pudimos concretar. Pero fue un partido raro y complicado por estas circunstancias que te digo anteriormente".

La valoración de Hernández Hernández

"No me gustan los partidos entrecortados, tanta falta. Hubo muchas faltas, al final dudosas, que nos empujaban un poco en los centros, en los tiros a nuestra área. En definitiva, se equivocó para los dos. No vi esas jugadas que normalmente vos me decís, no las vi claras en el juego. Quizás vi otra cosa distinta a lo que vio el entrenador rival".

La lucha por la salvación

"Nosotros tenemos que dar batalla y pelear hasta la última gota de sudor y hasta el último instante que tengamos del campeonato. Después veremos si nos da. Pero con la actitud que mostramos hoy seguramente nos va a acercar a lo que queremos. Sabíamos que nos podíamos arrimar al Sevilla. Tiene un plantel numeroso y con grandes futbolistas y ha sumado a un gran entrenador hace poco pero nosotros tenemos que, vuelvo a insistir, ir partido a partido y jugarlo como si nos fuera la vida deportiva permanentemente en cada partido, y que nos deje aprendizaje el partido del Levante. Porque no podemos repetir actuaciones como esa si queremos ganar, sobre todo las distracciones defensivas, que fueron muy groseras, que en definitiva le dimos la oportunidad al rival de que se llevara el partido".