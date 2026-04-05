Oviedo - Sevilla en directo: resultado, resumen y goles

Sigue en directo el encuentro correspondiente a la 30º jornada de LaLiga EA Sports, que enfrentará al Real Oviedo frente al Sevilla FC. La lucha por la permanencia se pone al rojo vivo en este Domingo de Resurrección, con dos equipos que necesitan la victoria de forma obligatoria

En ESTADIO Deportivo, comenzamos con el directo de un auténtico partidazo que se vivirá en el Carlos Tartiere, donde se enfrentarán dos equipos muy necesitados en la pelea por la permanencia. El Sevilla FC , con la bala del cambio de entrenador usada, necesita de forma obligatoria los tres puntos frente al Real Oviedo , que intentará agarrarse a su último tren por la permanencia.

Sin lugar a dudas, la sorpresa de la jornada ha estado en Mallorca, con la victoria del equipo de Martín Demichelis sobre el Real Madrid por dos goles a uno. Unos tres puntos que dejan muy tocados a los de García Plaza, que empiezan a ver como sus rivales por la permanencia empiezan a despertar. Momento clave.

Mucha era la expectación por ver la primera rueda de prensa de Luis García Plaza antes de un partido del Sevilla FC. Estas semanas han sido frenéticas, y quiso empezar lanzando un mensaje de apoyo a Matías Almeyda. Sin embargo, en su comparecencia en el Sánchez-Pizjuán dejó varios titulares, con frases que pueden dejar entrever posibles decisiones .

También tuvo la oportunidad de comparecer el técnico local, Guillermo Almada , que intentará coger la última oportunidad para poder creer que la permanencia es posible. El discurso es claro, y es que necesita jugadores comprometidos para esta 'batalla' , teniendo que dar el primer paso frente al Sevilla FC.

La sorpresa de la convocatoria del Sevilla FC radica en Neal Maupay . El delantero francoargentino se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica, sumándose también a la baja de Agoumé por acumulación de amarillas. Una decisión que ha sorprendido en el sevillismo, aunque su rendimiento tampoco respalda un hecho contrario.

El Sevilla FC acaba de anunciar su once en el Carlos Tartiere, con el delantero Akor Adams como titular y el regreso a la titularidad de Oso en el carril izquierdo. También está presente Nianzou y Gudelj jugará en el centro del campo.

Habrá que ver finalmente la disposición, pero todo apunta a un esquema 4-3-3 , con Juanlu como extremo derecho del equipo sevillista. Sorpresas en el primer once de García Plaza, que confirma uno de los mensajes que dejó en su presentación, que jugaría el que mejor estuviese en su puesto. Hecho demostrado con la alineación de Oso en el carril izquierdo .

El Sevill a FC ya se encuentra en el Carlos Tartiere antes de la 'final' frente al Real Oviedo, todo ello acompañado por más de 600 sevillistas que se han recorrido España entera para ver a su equipo.

Las sorpresas no han sido las protagonistas en el once de Almada , que tendrá a Fede Viñas y a Alberto Reina como principales recursos ofensivos frente a la defensa sevillista. Se espera ambientazo en el templo ovetense.

El Oviedo tiene claro que esta es una final y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales, con mensajes que apelan a la unión entre afición y equipo, principal clave para intentar el milagro.

En esta Semana Santa, también tuvo la oportunidad de hablar el presidente del Sevilla FC , José María del Nido Carrasco . Muchas fueron las cuestiones que trató: la venta del club, Almeyda, García Plaza... Todo esto con una idea clara, y es que la final estaba este domingo en el Carlos Tartiere.

"Tenemos que pensar en el partido de hoy y luego pensar en lo que viene. Tenemos el plus de que jugamos en casa y con nuestra gente. Intentaremos desarrollar colectivamente un buen funcionamiento".

"¿Cómo me siento? Muy bien. Tengo que transmitir optimismo y soy optimista. Aunque uno sufra con los resultados, tenemos que hacernos fuertes colectivamente. Si nos acercamos a esa mejor versión, nos acercaremos a ganar".

"Si no te importa, prefiero centrarme en los que estamos aquí, en los que hemos venido, en los que están y los que van a ser importantes. A lo mejor, Neal es más importante para la jornada que viene. Por lo tanto, estos son los importantes y estos son los que tienen que sacar el partido adelante", declaró en DAZN.

"Después del partido del Valencia, teníamos que afrontar los siguientes partidos con las mejores garantías y, con una fecha FIFA, el nuevo técnico podría trabajar con más sesiones".

Unos primeros minutos que muestran un poco lo que quiere el equipo asturiano para el día de hoy, con balones en largo que incomoden a la defensa sevillista y balones a la banda. Por ahora, sin éxito alguno.

Gran pase al hueco de Juanlu, que vio a Akor Adams desmarcándose en el área. El nigeriano lo hizo todo bien, incluso le ganó el cuerpo a cuerpo a Dani Calvo, pero no pudo efectuar cómodamente su disparo. La primera, para el Sevilla FC.

Vlachodimos tarda más de seis segundos en sacar el balón y Hernández Hernández acaba decretando saque de esquina, todo ello en una norma que se empezó a aplicar en el Mundial de Clubes. En el balón parado, no sucedió nada.

Más de veinte minutos de juego y pocas ocasiones para ambos equipos. Mucho es lo que hay en juego y ambos equipos aguantan a la hora de ser más contemplativos. Por ahora, algo mejor el Sevilla FC.

Cuando mejor estaba el Sevilla FC, auténtico esperpento defensivo a la salida de un córner, con un Nianzou que se queda mirando a un Fede Viñas que entró completamente solo en el área. Se adelantan los de Almada.

Muy señalado Nianzou en el saque de esquina, que incomprensiblemente no realiza su marcaje al hombre a Fede Viñas. El Sevilla FC, por debajo en la batalla por la permanencia, debe remar y mucho para intentar sacar algo positivo .

Incomprensible error de Nianzou , que no controla bien el saque de esquina proporcionado por Oso y que Fede Viñas aprovecha bien para anteponerse. En el intento de robo, le propina una patada al uruguayo , lo que el árbitro entiende como roja.

Dos errores del central francés que pueden costar muy caro al equipo de García Plaza en su visita a Oviedo. La duda radica en el color de la tarjeta, ya que Hernández Hernández entendió que ya controló el balón, algo que protestó el técnico madrileño. De todas formas, lamentables minutos del defensa.

Ahora mismo solo hay un equipo en el terreno de juego, y ese es el Real Oviedo. Totalmente desconectado el equipo de García Plaza en el Carlos Tartiere.

El Sevilla FC había hecho lo más difícil, pero le volvieron a condenar los errores en defensa, aunque hoy con un claro protagonista, como es Tanguy Nianzou. El central francés deja la marca en el primer gol y comete un error por el que acaba expulsado. Hechos que condenan al Sevilla FC al descanso.

Esta es la jugada de la expulsión de Tanguy Nianzou . El colegiado entiende que el uruguayo ya tenía el control del balón y que se iba a quedar solo delante de Vlachodimos . Un error gravísimo que hace muy complicado que la situación pueda levantarse para los de García Plaza.

Nacho Vidal se queda a centímetros de poder anotar el segundo para el Real Oviedo gracias a un pase excepcional de Ilyas Chaira. Sabe el Oviedo que es su momento de 'matar' al Sevilla.

La mejor noticia para los de Almada: que no está ocurriendo absolutamente nada para el Sevilla FC. García Plaza, incapaz de poder cambiar algo, al igual que difícil de predecir lo que busca en su Sevilla.

El extremo suizo se marcha cojeando del campo ovetense, teniendo que entrar Chidera Ejuke en su lugar. En el banquillo, se pone hielo en su muslo derecho . La imagen, de DAZN.

Nuevo disparo de Ilyas desde la frontal del área, teniendo que intervenir Odysseas para evitar que fuese a más esa acción. Apenas a cuatro minutos para que termine el partido.

Tuvo el Sevilla la última en las botas de Akor Adams, pero no pudo aprovecharla y el equipo acabó cosechando una derrota muy preocupante en Oviedo. A dos puntos del descenso.

Estas han sido las palabras de dos canteranos, tanto de Kike Salas como de Juanlu Sánchez , tras la derrota en Oviedo

Domingo de Resurrección. No hay mejor manera de empezar a hablar de un encuentro más que vital para los dos equipos, que pelearán en el Carlos Tartiere por un mismo objetivo, como es el poder conseguir la permanencia en Primera División. El Real Oviedo, en casa, buscará aprovechar casi su última oportunidad para poder acercarse a esa pelea que, poco a poco, se va complicando para los equipos que se encuentran inmersos en malas rachas. Aquí es donde aparece el Sevilla FC, que ha recurrido a la bala de cambio de entrenador para intentar darle la vuelta a una situación que se está volviendo muy peligrosa.

Dos puntos son los que separan, antes del comienzo de este encuentro, al equipo nervionense de la zona de descenso. Una situación límite que tendrá que revertir Luis García Plaza, el entrenador elegido por la entidad hispalense para apagar el incendio provocado. Tras el desastroso partido frente al Valencia CF, el equipo necesita como sea volver a la senda de la victoria, más si cabe con la sorpresa que el RCD Mallorca dio el pasado sábado frente al Real Madrid, un resultado que muestra la clara mejoría del equipo balear. El pasado año, fue únicamente el que separó a Nervión de los infiernos, por lo que es obligatorio un cambio de rumbo para evitar caer de nuevo en los fantasmas.

En el lado local, ante una temporada mala, surge la esperanza. Este encuentro se antoja el último tren para poder aspirar a seguir viviendo el sueño de Primera División un año más. Si por algo se caracteriza la entidad ovetense, es por su clara mejoría en los partidos en casa, mostrándose como un equipo muy complicado de meterle mano. Todo más si cabe con la llegada de Guillermo Almada, que ha sabido de dotar de identidad a un equipo carente de ello.

Una de las sorpresas de este partido se encuentra en el lado visitante, ya que el nuevo técnico madrileño tomó una decisión sorpresiva, como es la de dejar fuera de la convocatoria al delantero Neal Maupay. El refuerzo de este mercado invernal ya sabe lo que es marcar, anotando en su primer partido con la elástica sevillista en la goleada sufrida ante el RCD Mallorca. Tampoco estará una pieza clave en el centro del campo sevillista, como es Lucien Agoumé, que cumplirá ciclo en tierras asturianas. Un partido que marcará, y mucho, la lucha por la permanencia en LaLiga EA Sports.