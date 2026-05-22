El salario actual de Iago Aspas será repartido en tres años con el nuevo contrato

El futbolista de Moaña continuará una campaña más en los terrenos de juego antes de enrolarse en las estructuras de la entidad celtiña hasta el año 2029

La renovación de Iago Aspas anunciada este jueves por el Celta supone que el futbolista extenderá un año más su presencia en los terrenos de juego para, posteriormente, enrolarse en las estructuras del club hasta 2029. Un acuerdo que permite disfrutar un curso más de un excelente jugador y que tiene algunas derivadas económicas.

Iago Aspas, según el Faro de Vigo, recibirá por esos tres años, uno como futbolista y dos en las estructuras del club, el mismo salario que tiene en la actualidad con el contrato que caduca al acabar esta campaña. A efectos del margen salarial y límite de gasto de plantilla abre un hueco para el curso venidero en la entidad gallega, que nuevamente volverá a competir en Europa por segunda temporada consecutiva.

Cierto es que lo deportivo prima por encima de todo en el impacto que tiene el hecho de que un jugador de la dimensión de Iago Aspas, el que más veces se ha puesto la camiseta del Celta de Vigo en su historia. También el detalles del salario marca la grandeza un futbolista que continuará a las órdenes de Claudio Giráldez.

Claudio Giráldez y la continuidad de Iago Aspas

El propio Giráldez, en la rueda de prensa de este viernes antes los medios de comunicación, ha valorado lo que supone la continuidad de Iago Aspas. "No hay jugadores en el mundo ni cerca de nosotros en el tiempo que nos puedan dar lo que Iago nos puede dar en una acción, A pesar del paso de tiempo, disfrutaremos de Iago un año más y que él nos siga regalando en el día a día cosas, nos sigue regalando en los partidos cosas y nos sigue aportando muchísimo en lo emociona", ha explicado el técnico.

El caso es que Iago Aspas continuará alargando su leyenda en el Celta de Vigo, por ahora con 571 partidos disputados. Este sábado, con motivo del partido frente al Sevilla FC en el que se determinará si el equipo jugará la Europa League o la Conference League, los aficionados celtiñas tendrán la oportunidad de demostrarle al delantero su cariño.

El anuncio del Celta de la renovación de Iago Aspas

"A falta de un partido para cerrar la temporada, llega la noticia que todo el celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. La que une generaciones. La que confirma que algunas historias nunca tendrán final.

Iago Aspas renueva su vinculación con el club de su vida. Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro. Firma hasta 2029 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más (“unha máis”). Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas.

Porque aquel niño de Moaña que soñó con marcar un gol bonito con el Celta de los mayores terminó convirtiéndose en el alma de toda una afición. En el canterano que transformó lo imposible en rutina, el que nunca dejó de creer y el que hizo que toda una generación creciera sintiendo orgullo de ser del Celta.

Con él llegaron noches inolvidables, goles que forman parte de la memoria colectiva del celtismo. Llegaron récords, partidos históricos y una manera única de entender este escudo. Máximo goleador histórico del club, futbolista con más partidos de la historia con la camiseta celeste y símbolo absoluto de una afición que se reconoce en su carácter y en sus raíces.

No es que Iago Aspas sea el mejor jugador de la historia del Celta. Es que, Iago Aspas es el Celta. Un jugador que ha marcado una época, que ha construido una identidad.

Y ahora, con el Celta de nuevo rumbo a Europa. Veintitrés años después de aquella segunda clasificación continental consecutiva, con un equipo hecho en casa, con talento Feito na Madroa y con el orgullo de Galicia por bandera, Iago Aspas seguirá marcando el camino y representando mejor que nadie lo que significa defender este escudo.

Porque la historia de Iago Aspas y el Celta continúa

Agora e sempre.

Parabéns, capitán!", explicaba el Celta de Vigo en su comunicado de anuncio de la renovación de Iago Aspas.