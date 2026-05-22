Giráldez: "Nunca me imaginé un Celta sin Iago Aspas la temporada que viene"

El entrenador del cuadro celtiña ya ha hablado de la continuidad del delantero y ha explicado algunos detalles de cómo se enteró de la renovación

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha hablado este viernes de la renovación de Iago Aspas con el cuadro celtiña, anunciada este jueves y que supondrá la continuidad del delantero una temporada más sobre los terrenos de juego antes de pasar a las estructuras del club hasta el año 2029. "Nunca me imaginé un Celta sin Iago la temporada que viene", ha manifestado.

Unas palabras que Claudio Giráldez ha pronunciado en la rueda de prensa que ha ofrecido previa al partido contra el Sevilla en Balaídos de este sábado (21.00 horas). El técnico fue cuestionado por cómo se enteró de la renovación de Iago Aspas: "Estábamos preparando el video y nos lo dijo. Es así de natural y espontáneo. Yo tenía mis ideas por parte del club y fue todo en estos días. Fui optimista, yo nunca me imaginé un Celta sin Iago la temporada que viene y se hizo efectivo y real. Estamos felices todos".

El entrenador del Celta de Vigo ha seguido con el relato: "Luego lo comunicó a los jugadores y fue una alegría tremenda para todos. Se llevó unas cuantas ovaciones, unos cuantos pasillos como cualquier persona querida y en este caso como el referente de todo el Celta y nuestro capitán y nuestro emblema".

Claudio Giráldez y "los regalos de cada día" de Iago Aspas

Claudio Giráldez ha seguido analizando lo que supone para el Celta de Vigo que siga Iago Aspas jugando. "No hay jugadores en el mundo ni cerca de nosotros en el tiempo que nos puedan dar lo que Iago nos puede dar en una acción", ha relatado el entrenador del cuadro gallego que ha añadido: "A pesar del paso de tiempo, disfrutaremos de Iago un año más y que él nos siga regalando en el día a día cosas, nos sigue regalando en los partidos cosas y nos sigue aportando muchísimo en lo emociona".

Otro asunto relacionado con Iago Aspas será los minutos y rotaciones. Ya esta temporada el delantero ha jugado menos en algunos tramos. "Tenemos que gestionar muy bien las cargas, tenemos que gestionar parecido a lo que hicimos este año sus minutos, sus actuaciones, sus descansos y esta es la realidad nueva de Iago, que no es el Iago de hace tres años pero que nos sigue haciendo vibrar a todos e ilusionando a todos", ha explicado Claudio Giráldez.

Incógnita despejada con Iago Aspas

Así con la renovación de Iago Aspas se despeja la primera de las incógnitas para la temporada que viene. El delantero, en el partido contra el Sevilla, recibirá el calor de los aficionados celtiñas que se den cita en Balaídos para el último encuentro del curso. No será el último baile del de Moaña que la campaña que viene volverá a jugar con el equipo Europa.

El partido, sobre todo, servirá para saber si el Celta de Vigo mantiene la sexta plaza, la que le daría derecho a jugar en la Europa League la temporada que viene. Un punto sería suficiente para lograrlo.